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Необходимо обеспечить более широкое распространение политики, предусмотренной Резолюцией № 68-NQ/TW, среди малых предприятий
Акционерное общество AUTOMECH по производству механического оборудования и инженерных решений, расположенное в промышленном парке Диньчам (провинция Бакнинь), с годовой выручкой около 1 трлн донгов обеспечивает рабочими местами более 600 человек. Фото: ВИАОглядываясь на путь, пройденный за один год с момента начала реализации Резолюции № 68-NQ/TW о развитии частной экономики, можно отметить, что экономическая картина Вьетнама стала значительно более позитивной благодаря динамичному развитию крупных экономических корпораций и проведению институциональных реформ прорывного характера.
Согласно докладу Министерства финансов об итогах первого года реализации Резолюции № 68-NQ/TW, конкретизация ключевых задач придала новый импульс развитию экономики, особенно в части диверсификации источников финансирования и устранения административных барьеров. Вместе с тем за впечатляющими темпами роста и масштабными инвестиционными проектами всё более очевидной становится необходимость обеспечить более глубокое проникновение государственной политики в основу экономики – сектор малых, микропредприятий и индивидуальных хозяйствующих субъектов.
Раскрытие финансовых ресурсов
В целях реализации Резолюции № 68-NQ/TW Правительство поручило министерствам и ведомствам комплексно внедрять меры по расширению доступа к кредитным ресурсам и совершенствованию механизмов финансирования. Наиболее заметным достижением стало изменение подходов банковской системы к кредитованию.
Следуя указаниям Государственного банка Вьетнама, кредитные организации начали уделять приоритетное внимание финансированию частного сектора, стимулировать кредитование по цепочкам создания стоимости и расширять практику предоставления займов на основе денежных потоков предприятий, а не исключительно под традиционный залог имущества. По состоянию на конец декабря 2025 года общий объём кредитов, предоставленных малым и средним предприятиям, превысил 3,65 квадриллиона донгов, увеличившись на 21,73 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Одновременно финансовая поддержка из государственного бюджета, предусмотренная Резолюцией № 198/2025/QH15 Национального собрания, открыла широкие возможности для реализации экологически устойчивых проектов. Субсидирование процентной ставки в размере 2 % годовых для предприятий и индивидуальных хозяйствующих субъектов, реализующих проекты циркулярной экономики и внедряющих стандарты ESG (экологические, социальные и управленческие стандарты), позволяет не только снизить стоимость привлечения капитала, но и ориентирует частную экономику на соответствие мировым тенденциям развития.
Однако при переходе макроэкономической политики к практической реализации на уровне предприятий разрыв по-прежнему сохраняется. Доктор Ле Зюи Бинь, директор компании Economica Vietnam, отметил, что Резолюция № 68-NQ/TW вызвала значительный подъём деловой активности, однако степень её воздействия существенно различается.
По его словам, основной положительный эффект ощущается прежде всего среди крупных предприятий, где одновременно стартовали проекты стоимостью в сотни триллионов донгов. Вместе с тем позитивное влияние пока ещё недостаточно распространяется на малые и микропредприятия.
Ещё одной серьёзной проблемой, на которую указал доктор Ле Зюи Бинь, остаётся подход к управлению деятельностью индивидуальных хозяйствующих субъектов и микропредприятий. Рассмотрение их исключительно как объектов государственного контроля, а не как партнёров государства, приводит к попыткам ухода от налоговой нагрузки. Подобная практика фактически способствует расширению неформального сектора экономики, что противоречит целям повышения прозрачности и модернизации экономики, закреплённым в Резолюции № 68-NQ/TW.
Повышение адаптационного потенциала и формирование прозрачной деловой среды
Несмотря на сохраняющиеся сложности с доступом малых и средних предприятий к финансовым ресурсам, нельзя отрицать значительный прогресс в формировании крупных частных экономических корпораций. Благодаря принятию Закона № 90/2025/QH15 и нормативных актов, регулирующих государственно-частное партнёрство (ГЧП), возможности развития частного бизнеса существенно расширились.
В 2025 году было начато строительство и введено в эксплуатацию 564 объектов и проектов общей стоимостью 5,2 квадриллиона донгов, при этом почти 75 % инвестиций обеспечил частный сектор. Эти показатели наглядно подтверждают ведущую роль частной экономики.
Реализация Программы развития 1 000 предприятий-лидеров и Программы выхода на международные рынки на период 2026–2030 годов, утверждённых решениями премьер-министра, создаёт прочную основу для более глубокого участия ведущих вьетнамских корпораций в глобальных цепочках создания стоимости.
Переход от модели предварительного административного контроля к модели сопровождения бизнеса и последующего надзора позволил предприятиям существенно сократить временные и финансовые затраты на соблюдение нормативных требований.
Государственная политика должна не только обеспечивать поддержку внутри страны, но и повышать способность предприятий защищать свои интересы в сфере торговой защиты, а также адаптироваться к жёстким международным стандартам.
Заместитель Министра финансов Нгуен Дык Там подчеркнул, что главным препятствием для развития частной экономики сегодня остаётся ограниченный доступ к базовым ресурсам – капиталу, земле, технологиям и квалифицированным кадрам. В ближайший период Министерство финансов сосредоточит усилия на трёх стратегических направлениях.
Во-первых, будет проведена масштабная реформа налоговой и бюджетной политики. Министерство предложит специальные налоговые льготы по налогу на прибыль предприятий для деятельности в области исследований и разработок (R&D) и инноваций, а также освобождение технологических стартапов от отдельных сборов и государственных пошлин.
Во-вторых, планируется повысить эффективность деятельности государственных финансовых фондов, включая Фонд развития малых и средних предприятий и местные фонды гарантий кредитования, с целью формирования наиболее эффективной модели поддержки частного бизнеса.
В-третьих, будет расширен доступ предприятий к земельным ресурсам посредством пересмотра механизмов передачи в аренду неиспользуемого государственного имущества на принципах открытости и прозрачности.
Подводя итоги первого года реализации Резолюции № 68-NQ/TW, можно констатировать, что во Вьетнаме сформированы новая правовая основа и новое понимание роли частной экономики. По мнению экспертов, поддержка крупных корпораций необходима для укрепления национальных позиций, однако именно последовательное развитие миллионов малых и микропредприятий станет ключом к формированию самодостаточной и устойчивой экономики.