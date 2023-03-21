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Необходимо защитить редких сероплюсных пигатриксов в Фуйене
Сероплюсный пигатрикс (Pygathrix cinerea) является эндемиком Вьетнама.
Г-н Ле Конг Тинь, член Центра GreenViet, сказал, что во время похода они зафиксировали 8 стай сероплюсных пигатриксов, в общей сложности насчитывающих 30 особей, а предполагаемое их число может достигать 48 особей. Кроме того, зарегистрировано 14 локаций с признаками обитания сероплюсных пигатриксов. Таким образом, члены исследовательской группы подсчитали, что в защитном лесу уезда Донгсуан обитает 15-20 стай сероплюсных пигатриксов.
В ходе похода участники группы установили, что браконьерская деятельность по-прежнему ведется на серьезном уровне в защитном лесу, выявив 2 ловушки-капкана, а в 4 палатках охотников зафиксировали следы крови, меха и костей сероплюсных пигатриксов. В лесу были слышны звуки выстрелов из охотничьих ружей. На тропинках, ведущих в лес, много следов автомобильных шин и людей.
В ходе исследования центр GreenViet установил, что защитная лесная территория уезда Донгсуан, примыкающая к естественным лесным массивам уездов Кончро и Иапа (провинция Жалай), является территорией, потенциально пригодной для проживания сероплюсных пигатриксов. Однако существованию этого вида серьезно угрожает активное браконьерство.
Г-н Хоанг Куок Хи, заместитель директора Центра GreenViet, предложил для защиты сероплюсного пигатрикса провести обширное полевое обследование всей потенциальной лесной площади обитания этих животных, чтобы составить полную информацию об этом виде в уезде Донгсуан.
Народный комитет провинции Фуйен способствует планированию потенциальных защитных лесных массивов в леса специального назначения для лучшей защиты лесов и управления ими. Совет по охране лесов Донгсуана и местные лесничие должны усилить патрулирование для уничтожения ловушек и незаконных палаток в лесу, в то же время проводить пропагандистские мероприятия для улучшения осведомленности местного населения о ценности лесного биоразнообразия, тем самым предотвращая противоправные действия.
Помимо лесного массива в уезде Донгсуан, сероплюсный пигатрикс встречается также в жилом районе деревни Камту, община Хоакьен (город Тюихоа). В связи с чем Центр GreenViet предложил властям провинции Фуйен рассмотреть вопрос о проведении обследования этой местности, а также разработать план по спасению и переселению сероплюсных пигатриксов в подходящую среду обитания.