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Необходимость реформирования движения всенародной защиты безопасности Отечества
В своей речи президент государства подчеркнул, что в последние годы движение всенародной защиты безопасности Отечества в Ханое развивалось быстро и в творческом направлении как по содержанию, так и по форме. Многие модели самоуправления, обеспечения безопасности и порядка, а также клубы по предотвращению преступности оказались очень эффективными, соответствуют общественным тенденциям, высоко оценены и получили широкое распространение по всей стране.
Подчеркнув важную роль и положение столицы, которая, по его словам, является мишенью для враждебных и реакционных сил, а также преступлений, он добавил, что обеспечение безопасности и порядка должно стать ключевой и долгосрочной задачей местной политической системы.
От имени руководителей партии и государства президент То Лам высоко оценил значительные усилия партийной организации, властей, армии и жителей Ханоя, в целом, района Хоанкием и квартала Кыадонг, в частности, по преодолению трудностей, достижению высоких результатов, которые внесли важный вклад в общие достижения в развитие движения всенародной защиты безопасности Отечества по всей стране.
Чтобы продолжать развивать движение всенародной защиты безопасности Отечества, президент То Лам предложил партийным комитетам и властям на всех уровнях в Ханое продолжать тщательно усваивать, серьезно и эффективно реализовывать руководящие курсы по этому вопросу и организовывать Дни всенародной защиты безопасности Отечества.
Пользуясь случаем, глава Государства вручил подарки кадровым работникам и жителям квартала Кыадонг, людям, добившимся выдающихся результатов в движении всенародной защиты безопасности Отечества, и семьям льготной категории, находящимся в трудных обстоятельствах.
В тот же день член ЦК КПВ, Министр общественной безопасности генерал-полковник Лыонг Там Куанг принял участие в Дне всенародной защиты безопасности Отечества 2024 года в общине Фонгфу уезда Танлак провинции Хоабинь.