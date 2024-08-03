Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Необходимость реформирования движения всенародной защиты безопасности Отечества

2 августа президент То Лам подчеркнул необходимость реформирования движения "венародной защиты безопасности Отечества " как по форме, так и по содержанию, посетив День всенародной защиты безопасности Отечества в квартале Кыадонг района Хоанкием города Ханоя.
  Президент То Лам принимает участие в Дне всенародной защиты безопасности Отечества в квартале Кыадонг района Хоанкием города Ханоя. Фото: ВИА
На мероприятии также присутствовали член Политбюро, Секретарь парткома Ханоя Буй Тхи Минь Хоай; член ЦК КПВ, Министр общественной безопасности Лыонг Там Куанг; член ЦК КПВ, председатель Народного комитета г. Ханоя Чан Ши Тхань.

В своей речи президент государства подчеркнул, что в последние годы движение всенародной защиты безопасности Отечества в Ханое развивалось быстро и в творческом направлении как по содержанию, так и по форме. Многие модели самоуправления, обеспечения безопасности и порядка, а также клубы по предотвращению преступности оказались очень эффективными, соответствуют общественным тенденциям, высоко оценены и получили широкое распространение по всей стране.

Подчеркнув важную роль и положение столицы, которая, по его словам, является мишенью для враждебных и реакционных сил, а также преступлений, он добавил, что обеспечение безопасности и порядка должно стать ключевой и долгосрочной задачей местной политической системы.

От имени руководителей партии и государства президент То Лам высоко оценил значительные усилия партийной организации, властей, армии и жителей Ханоя, в целом, района Хоанкием и квартала Кыадонг, в частности, по преодолению трудностей, достижению высоких результатов, которые внесли важный вклад в общие достижения в развитие движения всенародной защиты безопасности Отечества по всей стране.

Чтобы продолжать развивать движение всенародной защиты безопасности Отечества, президент То Лам предложил партийным комитетам и властям на всех уровнях в Ханое продолжать тщательно усваивать, серьезно и эффективно реализовывать руководящие курсы по этому вопросу и организовывать Дни всенародной защиты безопасности Отечества.

Пользуясь случаем, глава Государства вручил подарки кадровым работникам и жителям квартала Кыадонг, людям, добившимся выдающихся результатов в движении всенародной защиты безопасности Отечества, и семьям льготной категории, находящимся в трудных обстоятельствах.

В тот же день член ЦК КПВ, Министр общественной безопасности генерал-полковник Лыонг Там Куанг принял участие в Дне всенародной защиты безопасности Отечества 2024 года в общине Фонгфу уезда Танлак провинции Хоабинь.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top