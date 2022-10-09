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Немецкий журналист впечатлен достижениями Вьетнама в развитии и улучшении жизни людей
Капфенбергер, который также является автором многих книг о Вьетнаме, подчеркнул замечательные изменения и развитие Вьетнама с 1970-х по 1980-е годы, когда он еще работал во Вьетнаме. По его словам, это большое достижение Коммунистической партии Вьетнама, государства и всего народа.
Капфенбергер сказал, что усилия вьетнамского правительства по обеспечению прав человека были наглядно продемонстрированы во время борьбы с пандемией COVID-19. По его словам, Вьетнам не только гибко отреагировал на пандемию, но и продолжил социально-экономическое развитие. Партия и государство Вьетнам всегда уделяли внимание гендерному равенству и обеспечению прав человека во время пандемии, особенно для обездоленных групп общества, таких как пожилые люди, женщины, дети и люди с ограниченными возможностями. Именно это создало большой консенсус в обществе.
По оценке Капфенбергера, кампания вакцинации против COVID-19 во Вьетнаме считается чрезвычайно эффективной, помогая снизить уровень тяжелых случаев заболевания COVID-19. Он подтвердил, что сильное и решительное участие всей политической системы Вьетнама и поддержка народа создали большую силу, помогая Вьетнаму успешно справиться с пандемией.
Говоря об активном участии Вьетнама в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в Южном Судане, журналист Капфенбергер поделился: «Из 15 стран, подавших заявку на участие в этой миссии, Вьетнам был выбран ООН, что доказало, что Вьетнам является ответственным и уважаемым членом международного сообщества».
По словам Капфенбергера, вьетнамские военные силы не только участвуют в миротворческих и гуманитарных миссиях, но и участвуют в строительстве инфраструктуры, такой как дороги, мосты, и активно помогает местному населению. Он считает, что хотя участие в миротворческой миссии ООН является новой задачей, Вьетнамская народная армия успешно выполнит все поставленные задачи при любых условиях и обстоятельствах.