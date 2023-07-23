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Немецкие газеты высоко оценивают потенциал развития Вьетнама и его инвестиционные возможности
В статье цитируется высказывание Хорста Гейке, инвестора и председателя правления Deutsches Haus (Немецкого дома) в Хошимине, о том, что Вьетнам считается новым инвестиционным направлением для широкого круга иностранных инвесторов в целом и немецких предприятий в частности.
В Азии, помимо Сингапура, только Вьетнам подписал соглашение о свободной торговле с Европейским Союзом (EVFTA). Среди немецких предприятий, ориентированных на рынки Юго-Восточной Азии, - поставщики автомобильных запчастей Brose и ZF, производитель оборудования Kärcher, поставщик строительных материалов Knauff и компания Henkel, производящая потребительские товары.
В статье говорится, что в прошлом году во Вьетнам поступило около 27,72 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций и 22,4 млрд. долл. США освоенных средств. Эти показатели в значительной степени способствовали впечатляющему росту ВВП Вьетнама - более 8% в 2022 году и в среднем на 5,9% за последние 13 лет.
В ней также упоминался визит канцлера Германии Олафа Шольца в страну в ноябре прошлого года и подчеркивалось, что немецкие лидеры высоко ценят отношения с Вьетнамом и желают дальнейшего укрепления этих связей.
Ранее немецкий журнал PT-Magazin также опубликовал статью об инвестировании во Вьетнам, в которой говорилось, что в стремлении диверсифицировать цепочки поставок средние предприятия по-прежнему рассматривают страну как интересный выбор.
Согласно статье, Вьетнам является одной из развивающихся стран, проводящих политику свободного доступа на рынок, что привлекает многих иностранных инвесторов. Многие из них выбрали такие известные места, как Хошимин и прилегающие к нему провинции на юге, Бакнинь и Хайфон на севере, Дананг в центральном регионе. В настоящее время внимание привлекают и менее развитые направления, такие как Куйньон.