Немецкая медиагруппа опубликовала отчёт о перспективах Вьетнама на 2026 год

В отчёте говорится, что экономика Вьетнама показала впечатляющие результаты в 2025 году, продолжив положительную динамику 2024 года.

Иллюстративное фото. Фото: ВИA

На политическом фронте 2025 год отмечен чёткой приверженностью институциональным реформам и улучшению управления. Правительство уделяло внимание оптимизации административных процессов и децентрализации в рамках более широких усилий по повышению эффективности и ответственности на местном уровне.

Эта инициатива реформ тесно связана с экономической повесткой: устраняя бюрократические препятствия и ускоряя одобрение государственных инвестиций, государство создаёт основу для более оперативного принятия решений и улучшения работы государственного сектора, критически важного для поддержания роста и развития.

Геополитическая напряжённость ещё больше осложнила внешние перспективы и способствовала росту мировых цен на энергоносители, увеличив счёт Вьетнама за импорт топлива и удобрений. Более высокие расходы на транспортировку и страхование, особенно по нарушенным маршрутам, сжимали маржу экспортеров и повышали стоимость импортируемых промежуточных товаров, являющихся ключевыми для производственной модели Вьетнама.

Несмотря на эти трудности, Вьетнам извлек выгоду из стабильного регионального спроса на товары, продолжающегося интереса к инвестициям в высокотехнологичное производство и устойчивого притока инвестиций из Южной Кореи, Японии и Сингапура.

Смотря вперёд, в отчёте отмечается, что Ханою предстоит провести тонкую балансировку. С одной стороны, необходимо реализовать амбициозную экономическую и инфраструктурную повестку - поддерживать рост, привлекать больше ПИИ и готовиться к глобальной экономической неопределённости.

Риски для цепочек поставок также сохраняются, особенно в связи с торговой напряжённостью между США и Китаем и волатильностью мирового цикла производства микросхем.

Бюджет Вьетнама на 2026 год представляет собой амбициозный фискальный план, стремящийся согласовать смелые цели развития с допустимым уровнем дефицитного финансирования.

Особое внимание в бюджете на 2026 год уделено науке, технологиям и инновациям. Это подчёркивает стремление Ханоя сместить акцент с традиционных факторов роста в сторону экономики, основанной на знаниях и технологиях, в соответствии с более широкими целями структурной трансформации.