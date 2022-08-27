Некоммерческая выставка живописи Sotheby's - аукционная платформа «на месте» для вьетнамской живописи

Работа "Мать и дитя у алтаря" художника Май Чунг Тхы

Некоммерческая выставка Sotheby's во Вьетнаме «Timeless Souls: Beyond the Voyage — Hồn Xưa Bến Lạ» завершилась, представив работы четырех великих современных выпускников Индокитайской школы изящных искусств: Ле Тхи Лыу (1911–1988), Ле Фо (1907–2001), Май Чунг Тхы (1906–1980) и Ву Као Дам (1908–2000).

По словам куратора Эйса Ле, Sotheby's организует 3-4 аукциона в год в Юго-Восточной Азии, но «это первый раз, когда дом провел непродажную выставку, тем самым дал знать, что Дом заботится не только о прибыли, но и о повышении престижа».

По словам куратора Эйса Ле, это очень выгодно для аукционного дома: «Во-первых, это вопрос подлинности работ. Они никогда не использовали вьетнамских кураторов для выставки, но в этот раз они использовал… Во-вторых — расширять доступность. Выставка была открыта для публики, а не только для VIP-гостей», — сказал г-н Эйс Ле.

По словам куратора Эйса Ле, данные Sotheby's показывают, что вьетнамский рынок живописи за последние три года постепенно рос. Эйс Ле надеется, что выставка станет толчком для внутреннего рынка.

Художник-куратор Ле Тхиет Кыонг также очень доволен выставкой тем, что более половины представленных работ на выставке были выкуплены на заграничных аукционах Sotheby's вьетнамцами, и теперь они были возвращены на Родину своих авторов.

Он также оценил, что первая выставка Sotheby's прокладывала путь к открытию официального представительства во Вьетнаме. «Поскольку Sotheby’s сделал, конечно, Christie’s не сможет сидеть сложа руки. У Christie's много зарубежных аукционов, у меня до сих пор хранится каталог 1990-х годов, в 1997 году они выставляли на аукцион картины индокитайских художников. Поэтому, теперь могут последовать следующие шаги», — сказал Кыонг.



