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Неделя электронной коммерции и онлайн-пятница 2022 года откроются на следующей неделе
Это недельное мероприятие предлагает предприятиям, работающим в области электронной коммерции и цифровых технологий, возможность представить свои продукты, услуги и решения для развития электронной коммерции Вьетнама.
По данным МПТ, в указанный период времени потребители могут покупать товары по привлекательным ценам на сайте https://onlinefriday.vn.
Министерство будет координировать свои действия с TikTok, чтобы ввести хэштег #OnlineFriday2022 на платформе с 60 млн. просмотров, поощрять пользователей снимать видеоролики, чтобы делиться полезным опытом покупок, а также знакомить миллионы потребителей по всей стране с качественными продуктами и привлекательными рекламными акциями.
МПТ также будет работать с ACCESSTRADE — одной из крупнейших и наиболее авторитетных платформ аффилированного маркетинга во Вьетнаме — для обмена и предложения решений, которые помогут предприятиям быстро получить доступ к технологиям для увеличения доходов.
Online Friday 2022 направлена на содействие развитию электронной коммерции и применение решений для поддержки предприятий в увеличении продаж и устойчивом развитии, говорится в сообщении.