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Неделя электронной коммерции и онлайн-пятница 2022 года откроются на следующей неделе

Неделя электронной коммерции будет проходить с 28 ноября по 4 декабря, а День онлайн-покупок во Вьетнаме — онлайн-пятница 2022 года, как сообщает Министерство промышленности и торговли (МПТ), продлится со 2 по 4 декабря.
  День онлайн-шоппинга во Вьетнаме — онлайн-пятница 2022 года пройдет со 2 по 4 декабря. Фото: chinhphu.vn  
Неделя электронной коммерции будет проходить с 28 ноября по 4 декабря, а День онлайн-покупок во Вьетнаме — онлайн-пятница 2022 года, как сообщает Министерство промышленности и торговли (МПТ), продлится со 2 по 4 декабря.

Это недельное мероприятие предлагает предприятиям, работающим в области электронной коммерции и цифровых технологий, возможность представить свои продукты, услуги и решения для развития электронной коммерции Вьетнама.

По данным МПТ, в указанный период времени потребители могут покупать товары по привлекательным ценам на сайте https://onlinefriday.vn.

Министерство будет координировать свои действия с TikTok, чтобы ввести хэштег #OnlineFriday2022 на платформе с 60 млн. просмотров, поощрять пользователей снимать видеоролики, чтобы делиться полезным опытом покупок, а также знакомить миллионы потребителей по всей стране с качественными продуктами и привлекательными рекламными акциями.

МПТ также будет работать с ACCESSTRADE — одной из крупнейших и наиболее авторитетных платформ аффилированного маркетинга во Вьетнаме — для обмена и предложения решений, которые помогут предприятиям быстро получить доступ к технологиям для увеличения доходов.

Online Friday 2022 направлена на содействие развитию электронной коммерции и применение решений для поддержки предприятий в увеличении продаж и устойчивом развитии, говорится в сообщении.

ВИА

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