НОВОСТИ
Неделя туризма в Куангбине порадует посетителей многочисленными мероприятиями
6 июля вечером на пляже в городе Донгхой будет организована художественная программа.
12 июля вечером в Донгхой состоится шоу фейерверков на низкой высоте, а 13 июля - карнавал на пляже Нятле.
В течение всей недели на местных туристических объектах будут представлены новые туристические продукты и услуги, а на цифровой платформе - местные направления и блюда.
Куангбинь называют "королевством пещер", пользуется популярностью среди отечественных и иностранных туристов благодаря богатым природным ландшафтам и прекрасным пляжам. Здесь находится Шондонг, самая большая естественная пещера в мире, которая была отмечена газетой South China Morning Post как одна из семи самых красивых подземных достопримечательностей в мире.
В этом году Куангбинь планирует принять 4,5-5 миллионов посетителей. В первом полугодии этого года, благодаря большому количеству масштабных праздничных мероприятий, наблюдался значительный рост доходов от размещения, питания и туристических услуг на 16,9%, 10,4% и 38,1% соответственно.