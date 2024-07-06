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Неделя туризма в Куангбине порадует посетителей многочисленными мероприятиями

Первая Неделя туризма в провинции Куангбинь пройдет с 6 по 17 июля и будет включать в себя различные культурные и художественные мероприятия, предоставляя центральной провинции шанс продвинуть свой имидж как природного, привлекательного и уникального направления для отечественных и иностранных туристов.
  Вид на деревню Танхоа в провинции Куангбинь, которая вошла в список лучших туристических деревень 2023 года по версии Всемирной туристической организации. Фото: ВИA  
Неделя начнется с конференции по продвижению сельского и общинного туризма Куангбиня 6 июля в уезде Летхуй.

6 июля вечером на пляже в городе Донгхой будет организована художественная программа.

12 июля вечером в Донгхой состоится шоу фейерверков на низкой высоте, а 13 июля - карнавал на пляже Нятле.

В течение всей недели на местных туристических объектах будут представлены новые туристические продукты и услуги, а на цифровой платформе - местные направления и блюда.

Куангбинь называют "королевством пещер", пользуется популярностью среди отечественных и иностранных туристов благодаря богатым природным ландшафтам и прекрасным пляжам. Здесь находится Шондонг, самая большая естественная пещера в мире, которая была отмечена газетой South China Morning Post как одна из семи самых красивых подземных достопримечательностей в мире.

В этом году Куангбинь планирует принять 4,5-5 миллионов посетителей. В первом полугодии этого года, благодаря большому количеству масштабных праздничных мероприятий, наблюдался значительный рост доходов от размещения, питания и туристических услуг на 16,9%, 10,4% и 38,1% соответственно.

ВИА/ИЖВ

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