Неделя сельскохозяйственной продукцией ОООП Ханоя и провинций

140 киосков на торговой ярмарке сельскохозяйственных товаров «Одна община, один продукт» (ОООП) Ханоя и других провинций, которая открылась в пешеходной зоне озера Хоанкием в столице вечером 22 июля.

В мероприятии принимают участие 29 провинций и городов, в том числе Хажанг, Баккан, Лангшон, Туенкуанг, Куангнинь, Лаокай, Йенбай, Дьенбьен, Шонла, Бакнинь, Ханам, Хайфон и Хынг-йен, в том числе провинция Хынг-йен организовал 20 киосков, а Нге-ан – 15.

В частности, город-организатор Ханой знакомит посетителей с фермерским молоком, молочной продукцией Бави, чай из трав, кустарные изделии...

Между тем, соседняя провинция Хынг-йен привезла на выставку мед, семена лотоса, лонган, сухофрукты, курицу сорта Донгтао и порошок куркумина.

Северная провинция Баккан демонстрирует свой чай, мед и ароматную зеленую тыкву, в то время как Жалай, Ламдонг и Дакнонг представляют кофе, орехи макадамии, клубничный и малиновый сок.

Выступая на церемонии открытия, директор Ханойского центра инвестиций, торговли и продвижения туризма Нгуен Ань Зыонг заявил, что ключевая программа продвижения торговли, как ожидается, даст возможность участвующим подразделениям популяризировать свою продукцию среди туристов и потребителей в Ханое.

По словам Зыонга, ярмарка направлена на поддержку предприятий, занимающихся развитием производства, подключением потребления, стимулированием покупок и развитием внутреннего рынка, внося свой вклад в социальное обеспечение.

Он отметил, что посредством этой деятельности центр будет поддерживать предприятия в представлении и подключении продуктов местных OООП к точкам продаж OООП в столице, создавая возможности для заинтересованных подразделений для доступа к современной системе розничной торговли.

На ярмарке, которая продлится до 24 июля, также проводятся дегустации.

В 2021 году столица признала 595 продуктов OООП, в том числе 367 с рейтингом четыре звезды и 228 с рейтингом три звезды.

На данный момент Ханой признал 1.649 продуктов OООП, в том числе четыре продукта с рейтингом пять звезд, 1.098 других продуктов с рейтингом четыре звезды и 534 продукта с рейтингом три звезды. Он занимает лидирующие позиции по качеству с точки зрения количества продуктов OООП и пятизвездочных продуктов OООП.

Помимо оценки и рейтинга продукции, городские власти также уделяют внимание организации мероприятий, ярмарок и семинаров, направленных на расширение связей в рамках производственно-сбытовых цепочек и рекламу этих продуктов другим регионам Вьетнама и международным партнерам. Многие выставочные залы продукции ОООП также были открыты в тандеме с развитием ремесленного туризма и сельского туризма.

К 2025 году в Ханое ожидается наличие дополнительных 2.000 продуктов OООП с рейтингом не менее трех звезд, все общины, которые соответствуют расширенным критериям программы строительства сельских районов нового стиля, будут иметь продукты OООП, и по крайней мере 70% производителей продуктов OООП будут кооперативами, группами и предприятиями.

С настоящего момента до конца 2022 года запланировано проведение четырех мероприятий в разных районах Ханоя для представления продукции ОООП не только города, но и других провинций в северном, центральном, центральном нагорье и южных регионах.

Программа OООП была инициирована Министерством сельского хозяйства и развития сельских местностей в 2008 году по модели программы Японии «Одна деревня, один продукт». Это программа экономического развития сельской местности, а также помощь в реализации национальной целевой программы по застройке сельской местности в новом стиле.

Продукция OООП производится на основе сочетания местных ресурсов, традиционной культуры и передовых технологий, что способствует диверсификации продукции, качеству, упаковке и прослеживаемости происхождения.

Программа предоставила фермерам возможность объединиться для создания кооперативов, которые, в свою очередь, позволили фермерам создавать товары более высокого качества, дизайна и упаковки, которые соответствуют более высоким стандартам и соответствуют рыночному спросу.