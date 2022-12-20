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Неделя науки и техники VinFuture: симпозиум исследует науку для жизни
В своем вступительном слове заместитель министра науки и технологий Буй Тхе Зуй выделил науку, технологии, инновации и творчество как основные движущие силы, благодаря которым Вьетнам вошел в список 15 крупнейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире, заявив, что наука и технологии обеспечивают около 30% добавленной стоимости во вьетнамском сельскохозяйственном секторе.
Мероприятие рассматривает решения, а также прогнозы важных изменений в жизни людей, которые стали возможными благодаря эффективному применению науки и технологий.
Фонд VinFuture, независимый некоммерческий фонд во Вьетнаме, основанный и финансируемый Фам Нят Выонгом, председателем Vingroup и его женой Фам Тху Хыонг.
Его миссия — строить будущее, в котором прорывные научные исследования и технологические инновации расширяют возможности людей, улучшают их жизнь, создают более справедливый и устойчивый мир для будущих поколений.