Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Неделя культуры способствует развитию туризма в ремесленных деревнях Ханоя

26 октября в шелковой деревне Ванфук (район Хадонг, Ханой) стартовала неделя культуры, туризма и торговли, направленная на популяризацию традиционных культурных ценностей и привлечение туристов в этот населенный пункт. Восьмидневное мероприятие под названием "Ванфук - цвета интеграции" включает в себя ряд мероприятий, в том числе церемонию шествия в честь предков ремесленной деревни, выставку ремесленных изделий Ханоя, показ "аозай" (традиционного длинного платья) из местного шелка, программу художественного представления и конкурс каллиграфии.

По словам заместителя председателя Народного комитета района Хадонг Фам Ван Чиена, с помощью этого мероприятия местность хочет познакомить отечественных и зарубежных гостей с уникальными культурными ценностями традиционной шелковой деревни Ванфук, тем самым продвигая свой потенциал и сильные стороны в области креативного дизайна и культурной индустрии.

Ожидается, что мероприятие, которое является частью мероприятий в рамках проходящего фестиваля вьетнамских ремесленных деревень 2023 и Фестиваля креативного дизайна Ханоя 2023, будет способствовать популяризации привлекательных направлений и традиционных фестивалей, наследия нематериальной культуры, ремесленных деревень и кулинарного искусства Ханоя, добавил он.

Ванфук, история которого насчитывает более 1200 лет, гордится тем, что является самой древней деревней ткачей шелка во Вьетнаме. Шелк Ван Фук когда-то использовался для пошива королевской одежды, и изделия из этого шелка пользовались популярностью во времена династии Нгуен с 1802 по 1945 год. Шелк Ван Фук, представленный на Международной торговой выставке в Марселе в 1931 году, стал широко цениться за свою изысканность.

Ванфук, история которого насчитывает более 1200 лет, гордится тем, что является самой древней шелкоткацкой деревней во Вьетнаме. Когда-то шелк Ванфук использовался для пошива королевской одежды, а изделия из него пользовались популярностью во времена правления династии Нгуен с 1802 по 1945 год. Шелк Ванфук, представленный на Международной торговой выставке в Марселе в 1931 году, стал широко цениться за свою изысканность.

С 1990 года шелк Ванфук экспортируется во многие страны мира.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top