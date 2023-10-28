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Неделя культуры способствует развитию туризма в ремесленных деревнях Ханоя
По словам заместителя председателя Народного комитета района Хадонг Фам Ван Чиена, с помощью этого мероприятия местность хочет познакомить отечественных и зарубежных гостей с уникальными культурными ценностями традиционной шелковой деревни Ванфук, тем самым продвигая свой потенциал и сильные стороны в области креативного дизайна и культурной индустрии.
Ожидается, что мероприятие, которое является частью мероприятий в рамках проходящего фестиваля вьетнамских ремесленных деревень 2023 и Фестиваля креативного дизайна Ханоя 2023, будет способствовать популяризации привлекательных направлений и традиционных фестивалей, наследия нематериальной культуры, ремесленных деревень и кулинарного искусства Ханоя, добавил он.
Ванфук, история которого насчитывает более 1200 лет, гордится тем, что является самой древней деревней ткачей шелка во Вьетнаме. Шелк Ван Фук когда-то использовался для пошива королевской одежды, и изделия из этого шелка пользовались популярностью во времена династии Нгуен с 1802 по 1945 год. Шелк Ван Фук, представленный на Международной торговой выставке в Марселе в 1931 году, стал широко цениться за свою изысканность.
Ванфук, история которого насчитывает более 1200 лет, гордится тем, что является самой древней шелкоткацкой деревней во Вьетнаме. Когда-то шелк Ванфук использовался для пошива королевской одежды, а изделия из него пользовались популярностью во времена правления династии Нгуен с 1802 по 1945 год. Шелк Ванфук, представленный на Международной торговой выставке в Марселе в 1931 году, стал широко цениться за свою изысканность.
С 1990 года шелк Ванфук экспортируется во многие страны мира.