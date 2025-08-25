Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Неделя вьетнамской кулинарии посвящена 55-летию отношения между Вьетнамом и Шри-Ланкой

Посольство Вьетнама в Шри-Ланке недавно открыло неделю вьетнамской кулинарии в отеле Hilton Colombo, посвященную 55-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Шри-Ланкой (1970-2025 гг.).
  На церемонии открытия недели вьетнамской кулинарии в отеле Hilton Colombo, посвященной 55-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Шри-Ланкой. Фото: ВИA  
На церемонии открытия, состоявшейся вечером 21 августа (по местному времени), присутствовали посол Вьетнама в Шри-Ланке Чинь Тхи Там, министр торговли Шри-Ланки Васанта Самарасингхе, заместитель министра иностранных дел и трудоустройства иностранных граждан Арун Хемачандра и генеральный директор Hilton Colombo Махеш Фернандо.

В своем выступлении посол Чинь Тхи Там подчеркнула, что это первая вьетнамская кулинарная неделя, организованная в Коломбо за многие годы. Она высоко оценила тесное сотрудничество Hilton Colombo и Hilton Da Nang в реализации этой инициативы. Она выразила уверенность, что это мероприятие приблизит друзей из Шри-Ланки к квинтэссенции вьетнамской кухни, а также откроет новые возможности для сотрудничества в сфере туризма, торговли и межличностных обменов.

Министр Самарасингхе высоко оценил важность этого события, которое совпадает с 55-й годовщиной установления дипломатических отношений между двумя странами. Он выразил надежду, что Вьетнам и Шри-Ланка продолжат проводить аналогичные значимые мероприятия, тем самым еще больше укрепляя традиционную дружбу и расширяя сотрудничество в области торговли и продовольственной безопасности посредством продвижения сельскохозяйственной продукции и фирменных блюд обеих стран.

Гостям был предложен широкий выбор вьетнамских блюд, таких как фо (суп с лапшой, подаваемый с говядиной или курицей), свежие спринг-роллы, жареные спринг-роллы с начинкой, баньми (багет), чака Лавонг (жареная рыба с куркумой и укропом), бунча (вермишель и мясо на гриле), ми Куанг (Лапша Куангнам) и говядина на гриле в листьях бетеля. Некоторые блюда были творчески адаптированы с использованием местных ингредиентов, например, баньми с начинкой из курицы с карри, что позволило посетителям ощутить новый, но аутентичный вкус Вьетнама. По словам генерального менеджера Hilton Colombo, только на премьеру было забронировано более 200 столиков в формате "шведский стол".

Десерты и напитки также произвели впечатление на участников, представив богатый выбор традиционных вьетнамских сладких супов, пирожных и напитков. Особенно запомнились соленый кофе и яичный кофе, приготовленные компанией Chum Coffee, которые вызвали восторженные отклики.

На неделе, которая продлится до 30 августа, будут представлены не только самобытные блюда, но и налажен яркий культурный контакт. Ожидается, что яркое присутствие вьетнамской кухни в центре Коломбо укрепит дружбу между Вьетнамом и Шри-Ланкой, особенно в год, когда отмечается 55-летие установления дипломатических отношений.

ВИА/ИЖВ

