НОВОСТИ
Неделя вьетнамских товаров в Таиланде в самом разгаре
Выставка, организованная совместно Министерством промышленности и торговли Вьетнама и тайской компанией Central Retail, пропагандирует культуру, туризм и фирменные блюда региона дельты реки Меконг и города Хошимин. Кроме того, на выставке представлены товары по программе «Одна коммуна - один продукт» (OCOP) из различных населенных пунктов Вьетнама. Одновременно с этим вьетнамские предприятия получают возможность налаживать контакты и участвовать в торговле с розничными торговыми сетями Таиланда.
Выступая на церемонии открытия 16 августа, заместитель министра промышленности и торговли До Тханг Кхай подчеркнул, что в последние годы правительство Вьетнама содействует прямому экспорту товаров в системы распределения на различных рынках, включая Таиланд. Ожидается, что Неделя вьетнамских товаров в Таиланде 2023 года будет способствовать позитивному росту торговли между странами благодаря подключению сотен малых и средних предприятий.
Заместитель премьер-министра Таиланда, министр торговли Юрин Лаксанависит отметил, что страны связывают тесные и прочные отношения в рамках Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). По его словам, данное торговое мероприятие предоставляет прекрасную возможность для укрепления двусторонних торговых, инвестиционных и туристических связей.
В рамках программы организаторы запланировали проведение мероприятий по налаживанию контактов, которые помогут связать спрос и предложение между деловыми кругами сторон, в частности, в области продуктов питания, бытовых товаров, мебели, гостиничного бизнеса и т.д.
Мероприятие проводится в шестой раз, в этом году оно продлится до 20 августа.