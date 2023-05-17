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Неделя Вьетнама в Северной столице России
В этом году Неделя Вьетнама в Санкт-Петербурге начинается с международного турнира по футболу с участием 4 иностранных (3 сборных Вьетнама и 1 сборной Мьянмы) и 4 студенческих команд колледжей Санкт-Петербурга. На церемонии открытия присутствовал заместитель председателя Комитета по иностранным делам Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов, заместитель председателя горкома по образованию Алексей Ерин, директор Малоохтинского колледжа Тарас Безубяк.
16 мая состоялся шахматные встречи между вьетнамскими, мьянманскими и индонезийскими студентами и российским международным гроссмейстером Алексеем Луговым. Это мероприятие организовано совместно с Спортивно-шахматной федерацией Санкт-Петербурга. В завершение мероприятия студенты были награждены грамотами, а отличившимся шахматистам вручены памятные сувениры.
Помимо шахматного соревнования, проходил онлайн-класс по обмену опытом в области традиционной русской и вьетнамской кухни между Кулинарным колледжем Санкт-Петербурга и Технологическим колледжом Тху Дык (Хошимин). Повара двух стран обменялись национальными кулинарными обычаями и продемонстрировали пошаговое приготовление традиционных русских и вьетнамских блюд.
Петербургские повара знакомят своих вьетнамских коллег с секретом приготовления окрошки и учатся готовить вьетнамские бань чынг и блинчики с начинкой «нэм». Исполняющий обязанности управляющего Санкт-Петербургского колледжа Ольга Панихидина и президент Технологического колледжа Тху Дык Во Лонг Чиеу договорились проводить регулярные обучающие занятия, чтобы помочь узнать больше о богатой культуре и истории двух стран.
Кроме того, горком образования и средняя школа № 144 Калининского района совместно организовали международный школьный семинар «Историко-патриотическое воспитание молодежи: верим в память» с участием учителей и учеников ведущих школ Ханоя и Хошимина. На семинаре были подняты вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения, рассмотрены методы обучения, обсуждено сотрудничество школ в решении актуальных воспитательных задач.