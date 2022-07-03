Недвижимость соответствует тенденции «зеленого» роста

Эксперты говорят, что на секторы строительства и недвижимости приходится почти 40% глобальных выбросов CO2 и около 36% общего потребления энергии по сравнению с некоторыми другими секторами. Чтобы реализовать цель «зеленого» экономического роста Вьетнама, требуется участие и позитивные изменения в сфере недвижимости.

Компания Savills сослалась на «Глобальный отчет о состоянии зданий и сооружений 2021 г.», показывающий, что в 2020 году на сектор строительства и недвижимости приходится 36% мирового потребления энергии и он является причиной 37% общих выбросов CO2, связанных с использованием энергии. В частности, из этих общих выбросов на строительные работы приходится 27% от общего годового объема выбросов CO2.

Г-н Трой Гриффитс, заместитель генерального директора Savills Vietnam, подтвердил, что недвижимость – это сфера, которая оказывает наибольшее влияние на экологические аспекты в ESG (окружающая среда – общество – управление).

«Каждая компания, зарегистрированная на вьетнамском рынке на любой фондовой бирже, будь это HNX или HOSE, должна иметь обязательный отчет ESG» – отметил Г-н Трой Гриффитс.

В настоящее время многие новые проекты и здания строятся с полными условиями для получения «зеленых» сертификатов или ESG, в том числе проекты индустриальных парков. Все новые проекты развития должны соответствовать стандартам и требованиям ESG, чтобы быть конкурентоспособными. Поэтому спрос на проекты «зеленой» недвижимости взлетел до небес.

В конце 2021 года правительство Вьетнама утвердило Национальную стратегию «зеленого» роста на период 2021–2030 гг. с перспективой до 2050 года. Стратегия ставит перед собой цель применения модели экономики замкнутого цикла посредством экономичной и эффективной эксплуатации и использования природных ресурсов и энергии; развития устойчивой инфраструктуры для повышения качества роста, продвижения конкурентных преимуществ и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

Согласно отчету Savills, спрос на «зеленые» здания в крупных городах мира в США, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе резко возрастает. Даже предложения проектов «зеленого» стандарта в мире недостаточно для удовлетворения спроса на рынке.

Арендаторы ищут устойчивое решение, которое не разрушает положительные черты. Города с целями «зеленного» развития все чаще обращают внимание на влияние углерода в строительстве и отдают приоритет оснащению их новым современным оборудованием.

Г-н Трой Гриффитс поделился, что Savills Vietnam особенно заинтересована в обеспечении «зеленого» роста и достижении целей ESG. У Savills есть сильная команда ESG, расположенная в Гонконге (Китай). Будь то зарядная станция для электромобилей, объекты энергопотребления и очистки, анализ BIM всегда применим.

Что касается управления и эксплуатации проектов в сфере недвижимости, Savills Vietnam также предоставила конкретные инструкции для более чем 100 проектов, управляемых Savills Vietnam. В частности, проекта по управлению энерго- и водосбережением в зданиях.

Соответственно, отдел управления недвижимостью Savills Vietnam создал 3 основные группы решений, включая эксплуатацию и управление энергопотреблением; периодическое техническое обслуживание оборудования и применение нового технологического оборудования с высокой энергоэффективностью.

Благодаря этим решениям в первом квартале 2022 года под управлением Savills Vietnam было реализовано 2 проекта, которые снизили потребление электроэнергии до минус 250% при том же уровне загрузки; 3 проекта, которые сократили потребление воды примерно на 200% при том же уровне заполняемости.

Наряду с этим Savills также консультирует многих партнеров по реализации целей устойчивого развития при разработке проектов. В последние годы компания Savills всегда стремилась применять систему показателей устойчивого развития в строительстве недвижимости (GRESB) и стандарт максимального снижения энергопотребления (MEES) во всех зданиях, управляемых Savills по всему миру.