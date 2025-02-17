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Недвижимость растет вместе с инфраструктурным бумом
Доктор Чан Ким Чунг, бывший заместитель директора Центрального института экономического управления (CIEM), отметил, что недвижимость, связанная с инфраструктурой, является ключевым фактором роста, чему способствуют такие крупные проекты, как аэропорт Лонгтхань, скоростная автомагистраль Север-Юг и городские модели, ориентированные на транзит (TOD).
Еще одним ярким пятном является промышленная недвижимость. Чан Ким Чунг отметил, что продолжающийся приток ПИИ и синхронное расширение инфраструктуры ускорят развитие промышленных зон, обеспечивая мощный импульс для этого сегмента.
Темпы освоения государственных инвестиций, особенно в инфраструктуру, будут оказывать существенное влияние на восстановление рынка недвижимости.
Хюинь Туан Кьет, руководитель отдела маркетинга жилой недвижимости CBRE во Вьетнаме, подчеркнул, что инфраструктура остается ключевым фактором, определяющим тенденции на рынке недвижимости. Он указал на планы правительства по значительным государственным инвестициям на юге Вьетнама, которые охватывают аэропорты, кольцевые дороги и скоростные автомагистрали, включая крупные проекты по строительству автомагистралей в дельте Меконга.
Кольцевые дороги и скоростные автомагистрали создадут тенденцию к развитию рассредоточенных городских районов. Поскольку цены на землю и ее доступность в центральных районах становятся все более ограниченными, новые возможности появятся в Биньзыонге, Лонгане и в отдаленных районах Хошимина. Тем временем проекты строительства метро уже изменили ландшафт восточной части Хошимина: цены на недвижимость вдоль линий метро выросли на 50-70 %, а в некоторых случаях - почти на 150 %.
В южном регионе Донгнай стал центром инвестиций, чему способствовал ряд планов по развитию инфраструктуры. В частности, недавно провинция предложила построить подводный туннель вместо моста, что знаменует собой значительный сдвиг в стратегии развития транспортного сообщения.
По словам генерального директора SG Holdings Нгуен Тхань Шанга, недвижимость остается предпочтительным каналом накопления активов для инвесторов, при этом решающим фактором является время. Последние тенденции указывают на смещение инвестиционного капитала в сторону районов с конкурентоспособными ценами и высоким потенциалом роста, где ключевыми факторами являются планирование инфраструктуры и возможность подключения. Ожидается, что с 2026 года периферийные рынки недвижимости вокруг Хошимина получат значительное развитие.
На севере Вьетнама развитие инфраструктуры было приоритетным направлением, и в настоящее время ведутся работы по ее дальнейшему совершенствованию и расширению. Хотя рынок недвижимости на севере страны в данный период не столь активен, как на юге, отдельные районы по-прежнему предлагают инвесторам значительные возможности для роста.
Нгуен Куок Ань, заместитель генерального директора Batdongsan.com.vn, подчеркнул, что различные регионы продолжают демонстрировать высокий потенциал роста цен. По его словам, в будущем северный рынок, особенно восточная часть Ханоя, будет привлекать повышенный интерес инвесторов, а крупномасштабные, хорошо спланированные городские проекты в пригородных районах будут стимулировать эту тенденцию.
В Ханое ожидается рост предложения и сделок с недвижимостью в отдаленных районах Донгань и Мелинь. Кроме того, ускоренное планирование линий метро 1 и 8, как ожидается, улучшит сообщение между восточной частью Ханоя и центром города, что еще больше подстегнет активность на рынке.