Недвижимость Вьетнама: «Восходящая звезда» в Юго-Восточной Азии

Эксперты отрасли указывают, что экономическое восстановление Вьетнама, сильное развитие рынка офисной и жилой недвижимости, а также высокий спрос на промышленную недвижимость являются важными факторами, укрепляющими позиции Вьетнама как ведущего инвестиционного направления в Юго-Восточной Азии.

Вьетнамский рынок жилья, который достиг минимального уровня в 2024 году, прогнозируется к сильному восстановлению. Эксперты связывают это с реформами в политике, направленными на улучшение прозрачности и ускорение процесса утверждения проектов, что должно способствовать увеличению предложения нового жилья.

Застройщики и инвесторы продолжают сосредоточиваться на Ханое и Хошимине, а также исследуют прилегающие спутниковые районы, где наблюдается стабильный рост спроса на жилье.