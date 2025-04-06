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Недвижимость Вьетнама: «Восходящая звезда» в Юго-Восточной Азии

Рынок недвижимости Вьетнама ожидает сильное восстановление в 2025 году благодаря улучшению доверия со стороны инвесторов, снижению процентных ставок и увеличению сделок на основных сегментах рынка.

Эксперты отрасли указывают, что экономическое восстановление Вьетнама, сильное развитие рынка офисной и жилой недвижимости, а также высокий спрос на промышленную недвижимость являются важными факторами, укрепляющими позиции Вьетнама как ведущего инвестиционного направления в Юго-Восточной Азии.

 

Вьетнамский рынок жилья, который достиг минимального уровня в 2024 году, прогнозируется к сильному восстановлению. Эксперты связывают это с реформами в политике, направленными на улучшение прозрачности и ускорение процесса утверждения проектов, что должно способствовать увеличению предложения нового жилья.

 

Застройщики и инвесторы продолжают сосредоточиваться на Ханое и Хошимине, а также исследуют прилегающие спутниковые районы, где наблюдается стабильный рост спроса на жилье.

ИЖВ/ВИА

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