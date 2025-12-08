Недвижимость Вьетнама привлекает новое поколение прямых иностранных инвестиций

По состоянию на конец октября на рынок недвижимости было привлечено 2,75 млрд долл. США нового зарегистрированного капитала и около 1,5 млрд долл. США освоенных средств, что свидетельствует не только о стабильной привлекательности, но и о переходе к новому поколению иностранных инвестиций.

Аналитики связывают этот подъём с совершенствованием нормативной базы для инвестиций и более прозрачной, дружественной к бизнесу средой. Вьетнам ускорил административные реформы, цифровизировал процедуры и повысил прозрачность в распределении и управлении землёй, ключевые факторы, снижающие затраты и риски для иностранных инвесторов в секторе, который традиционно регулируется особыми требованиями.

Недавние поправки к Закону о земле, Закону о жилищном строительстве и Закону о недвижимости еще больше упростили процедуры слияний и поглощений (M&A), участия в акционерном капитале и участия иностранных инвесторов в проектах в сфере недвижимости. Это привело к росту числа сделок M&A, поскольку иностранные инвесторы ищут перспективные участки под застройку.

Расширение инфраструктуры и стремительная урбанизация также привлекают значительный иностранный капитал. Вьетнам находится в фазе активных инвестиций в транспортные сети, включая крупные автомагистрали, мосты, линии метро и аэропорты. Это повышает интерес к промышленным и логистическим объектам, а также к спутниковым городским районам. ПИИ всё больше направляются не только в традиционные промышленные зоны, но и в «зелёные» индустриальные парки, логистические хабы при портах и новые городские районы, связанные с инфраструктурой высокого качества.