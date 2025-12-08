Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Недвижимость Вьетнама привлекает новое поколение прямых иностранных инвестиций

Аналитики считают, что сектор недвижимости Вьетнама продолжает укреплять свои позиции как один из главных магнитов для иностранных инвесторов, занимая второе место после обрабатывающей промышленности по объёму вновь зарегистрированных прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

По состоянию на конец октября на рынок недвижимости было привлечено 2,75 млрд долл. США нового зарегистрированного капитала и около 1,5 млрд долл. США освоенных средств, что свидетельствует не только о стабильной привлекательности, но и о переходе к новому поколению иностранных инвестиций.

Аналитики связывают этот подъём с совершенствованием нормативной базы для инвестиций и более прозрачной, дружественной к бизнесу средой. Вьетнам ускорил административные реформы, цифровизировал процедуры и повысил прозрачность в распределении и управлении землёй, ключевые факторы, снижающие затраты и риски для иностранных инвесторов в секторе, который традиционно регулируется особыми требованиями.

Недавние поправки к Закону о земле, Закону о жилищном строительстве и Закону о недвижимости еще больше упростили процедуры слияний и поглощений (M&A), участия в акционерном капитале и участия иностранных инвесторов в проектах в сфере недвижимости. Это привело к росту числа сделок M&A, поскольку иностранные инвесторы ищут перспективные участки под застройку.

Расширение инфраструктуры и стремительная урбанизация также привлекают значительный иностранный капитал. Вьетнам находится в фазе активных инвестиций в транспортные сети, включая крупные автомагистрали, мосты, линии метро и аэропорты. Это повышает интерес к промышленным и логистическим объектам, а также к спутниковым городским районам. ПИИ всё больше направляются не только в традиционные промышленные зоны, но и в «зелёные» индустриальные парки, логистические хабы при портах и новые городские районы, связанные с инфраструктурой высокого качества.

ИЖВ/ВИА

