Нгуен Тхань Лонг уволен с должности депутата НС 15-го созыва и снят с поста министра здравоохранения

Г-н Нгуен Тхань Лонг. Фото: ВИА

В первой половине дня 7 июня Национальное собрание (НС) провело процедуры по снятию с должности депутата НС 15-го созыва г-на Нгуен Тхань Лонга, а также тайным голосованием одобрило предложение об освобождении его с поста министра здравоохранения на срок полномочий 2021-2026 гг.

Результаты голосования НС по вопросу об увольнении депутата НС 15-го созыва г-на Нгуен Тхань Лонга следующие: 473 депутата проголосовали «за» (94,79% от общего числа депутатов НС); 6 депутатов проголосовали «против» (1,20% от общего числа депутатов НС).

Результаты голосования НС относительно освобождения г-на Нгуен Тхань Лонга с поста министра здравоохранения на срок полномочий 2021-2026 гг.: 471 делегат проголосовали «за» (94,39% от общего числа депутатов НС); 8 депутатов проголосовали «против» (1,60% от общего числа депутатов НС).

Ранее, во второй половине дня 6 июня, ЦК КПВ принял решение об исключении из Партии министра здравоохранения Нгуен Тхань Лонга; и в то же время «призвал соответствующие органы применить административные дисциплинарные взыскания к лицам, наказанным Партией».

ЦК КПВ установил, что Г-н Нгуен Тхань Лонг «деградировал в политической идеологии, морали и образе жизни, нарушил устав Партии и законы, что привело к очень серьезным последствиям и большим убыткам для государственного бюджета...».



