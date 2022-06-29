Нгуен Ань Ту выиграл серебро в региональном турнире по настольному теннису среди мужчин

Нгуен Ань Ту выигрывает серебряную медаль в мужском одиночном разряде на 12-м чемпионате Юго-Восточной Азии по теннису в Таиланде. Фото: nhandan.vn

Игрок в настольный теннис Нгуен Ань Ту завоевал серебряную медаль в мужском одиночном разряде на 12-м чемпионате Юго-Восточной Азии (ЮВА) по теннису, который завершился в Таиланде 28 июня.

Вьетнамец уступил со счетом 2:4 сингапурцу Чу Чжэю Кларенсу, который занимает 123-е место в мировом рейтинге.

Ранее Ту победил в полуфинале Панг Ю, тоже из Сингапура, со счетом 4-2.

Чу - лучший игрок Сингапура, выигравший титул в мужском одиночном разряде на чемпионате Юго-Восточной Азии по настольному теннису 2013 года и несколько раз поднимавшийся на пьедестал регионального турнира в мужском одиночном, мужском парном и мужском командном разряде.



