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Нгуен Ань Ту выиграл серебро в региональном турнире по настольному теннису среди мужчин
Игрок в настольный теннис Нгуен Ань Ту завоевал серебряную медаль в мужском одиночном разряде на 12-м чемпионате Юго-Восточной Азии (ЮВА) по теннису, который завершился в Таиланде 28 июня.
Вьетнамец уступил со счетом 2:4 сингапурцу Чу Чжэю Кларенсу, который занимает 123-е место в мировом рейтинге.
Ранее Ту победил в полуфинале Панг Ю, тоже из Сингапура, со счетом 4-2.
Чу - лучший игрок Сингапура, выигравший титул в мужском одиночном разряде на чемпионате Юго-Восточной Азии по настольному теннису 2013 года и несколько раз поднимавшийся на пьедестал регионального турнира в мужском одиночном, мужском парном и мужском командном разряде.