Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Нгуен Ань Ту выиграл серебро в региональном турнире по настольному теннису среди мужчин

Игрок в настольный теннис Нгуен Ань Ту завоевал серебряную медаль в мужском одиночном разряде на 12-м чемпионате Юго-Восточной Азии (ЮВА) по теннису, который завершился в Таиланде 28 июня.
  Нгуен Ань Ту выигрывает серебряную медаль в мужском одиночном разряде на 12-м чемпионате Юго-Восточной Азии по теннису в Таиланде. Фото: nhandan.vn  

Игрок в настольный теннис Нгуен Ань Ту завоевал серебряную медаль в мужском одиночном разряде на 12-м чемпионате Юго-Восточной Азии (ЮВА) по теннису, который завершился в Таиланде 28 июня.

Вьетнамец уступил со счетом 2:4 сингапурцу Чу Чжэю Кларенсу, который занимает 123-е место в мировом рейтинге.

Ранее Ту победил в полуфинале Панг Ю, тоже из Сингапура, со счетом 4-2.

Чу - лучший игрок Сингапура, выигравший титул в мужском одиночном разряде на чемпионате Юго-Восточной Азии по настольному теннису 2013 года и несколько раз поднимавшийся на пьедестал регионального турнира в мужском одиночном, мужском парном и мужском командном разряде.


ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель НС Выонг Динь Хюэ прибыл в Лондон, начав свой официальный визит в Великобританию

Председатель НС Выонг Динь Хюэ прибыл в Лондон, начав свой официальный визит в Великобританию

По сообщению спецкоора ВИА, в 15:25 28 июня (по местному времени) председатель Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ и высокопоставленная делегация НС Вьетнама прибыли в аэропорт Хитроу, начав официальный визит в Великобританию с 28 по 30 июня по приглашению председателя Сената Великобритании Джона Макфолла и спикера Палаты общин Линси Хойла.
ПОДРОБНЕЕ

Top