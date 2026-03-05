Нгеан усиливает контроль за рыболовными судами в рамках мер по устранению «жёлтой карточки» за ННН промысел

Вьетнам усиливает контроль за рыболовными судами для пресечения нарушений, связанных с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом. (Фото: ВИА)

По состоянию на конец февраля в работе провинции по профилактике ННН-промысла сохранялся ряд ограничений, в частности в части сквозного мониторинга рыболовных судов через порты с использованием электронной системы прослеживаемости и документации улова (eCDT), а также из-за непоследовательного контроля судов при выходе в море и при возвращении к берегу.

В связи с этим Народный комитет провинции поручил соответствующим департаментам, ведомствам и прибрежным районам в срочном порядке реализовать ключевые меры для устранения указанных проблем.

Согласно плану, Командование пограничной охраны провинции Нгеан будет координировать работу с Департаментом сельского хозяйства и охраны окружающей среды провинции, чтобы выяснить причины расхождений в статистике по судам, заходящим в порты и выходящим из них, и предложить решения для их устранения.

Власти обеспечат, чтобы все суда, выходящие на промысел через пункты пограничной охраны, получали подтверждение выхода из рыболовного порта в соответствии с установленными правилами, особенно суда длиной 12 метров и более.

Береговым подразделениям пограничной охраны также поручено строго контролировать судовые документы и требовать от судовладельцев и капитанов оформления процедур захода в порт и выхода из него в системе eCDT. Суда, не соответствующие требованиям к эксплуатации, в том числе при отсутствии полного пакета правовых документов, неправильной маркировке идентификационных знаков или при неактивном сигнале системы мониторинга рейса (VMS), не будут допускаться к выходу из порта.



Провинция также будет строго привлекать к ответственности должностных лиц и подразделения, на которые возложены соответствующие обязанности, но которые всё же допускают нарушения правил рыболовными судами и их выход в море на промысел.

Департамент сельского хозяйства и охраны окружающей среды совместно с Командованием пограничной охраны продолжит усиливать информационно-разъяснительную работу, чтобы направлять судовладельцев и капитанов при оформлении портовых процедур через систему eCDT и внедрении электронных промысловых журналов в соответствии с установленными требованиями. Также будет усилен контроль для проверки случаев потери связи с системой VMS в прибрежных районах и оперативного устранения любых выявленных недостатков.

Тем временем Народным комитетам прибрежных общин и кварталов поручено тесно взаимодействовать с соответствующими силами, напоминая судовладельцам и капитанам о необходимости соблюдать установленный порядок при швартовке в определённых рыболовных портах.

В настоящее время в Нгеане насчитывается более 2 600 рыболовных судов. На данный момент все суда, подлежащие регистрации, получили лицензии, прошли проверку и имеют надлежащую маркировку, а 100 проц. судов, ведущих морской промысел, оснащены устройствами VMS и находятся под круглосуточным мониторингом.