Нгеан активизирует меры по устранению «жёлтой карточки» ЕС

Провинциальное управление сельского хозяйства и охраны окружающей среды во взаимодействии с Командованием пограничной службы провинции и властями прибрежных районов провело комплексную проверку работы по предупреждению и борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым (ННН) промыслом. Статистическая и отчётная работа должна вестись точно, прозрачно и с подтверждением наглядными материалами.

Ежедневно между силами пограничной службы и рыболовными портами осуществляется перекрёстная сверка данных о входе и выходе рыболовных судов с целью своевременного выявления расхождений, установления причин и устранения недостатков. Соответствующие органы на регулярной основе консультируют провинциальный народный комитет для своевременного представления отчётов в Министерство сельского хозяйства и охраны окружающей среды.

Одновременно провинция Нгеан ужесточила управление регистрацией, инспекцией и лицензированием рыболовных судов, решительно не допуская выхода в море судов, не отвечающих установленным законодательством требованиям. Строго в соответствии с нормативными положениями осуществляется контроль и надзор за судами, заходящими в порты и выходящими из них, а также за выгрузкой водных биоресурсов в рыболовных портах, включая частные.

Провинция также потребовала продолжить проверку, обновление и публичное обнародование перечня так называемых судов «трёх без», без регистрации, без прохождения инспекции и без лицензии на промысел, в базе данных управления рыболовством.

Соответствующим подразделениям поручено классифицировать суда по конкретным группам, выявлять суда, не имеющие права на эксплуатацию, суда с аннулированной регистрацией и причины этого, а также осуществлять детальный учёт каждого судна, включая сведения о владельце, эксплуатационном статусе и местах стоянки.

Применение цифровых инструментов в управлении рыболовством было дополнительно активизировано: электронная система документирования уловов и прослеживаемости (eCDT) внедрена во всех рыболовных портах и местах выгрузки. Владельцам судов и капитанам разъясняется порядок декларирования входа и выхода судов через платформу VNeID, а также обновления электронных промысловых журналов.

Благодаря скоординированной реализации указанных мер провинция Нгеан выполнила все 19 ключевых групп задач, необходимых для работы по снятию «жёлтой карточки» Европейской комиссии в отношении рыбной продукции Вьетнама.

Провинция полностью завершила лицензирование, инспекцию и маркировку рыболовных судов, отвечающих установленным требованиям; все суда, ведущие промысел в открытом море, оснащены системами мониторинга судов и находятся под круглосуточным контролем.