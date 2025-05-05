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На 9-й сессии НС будут рассмотрены важные вопросы

Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман 4 мая призвал депутатов внести на 9-ю сессию НС 15-го созыва хорошо продуманные и мудрые идеи с высоким чувством ответственности перед избирателями и нацией, учитывая, что это историческая сессия, принимающая решения по вопросам, имеющим большое значение для страны.
  Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман выступает на конференции между Постоянным бюро парткома НС и главами делегаций депутатов НС провинций и городов центрального подчинения 4 мая. Фото: ВИA  
Выступая на конференции Постоянного бюро парткома НС и руководителей делегаций депутатов НС провинций и городов центрального подчинения, председатель НС сообщил, что официальное начало сессии запланировано на утро 5 мая, а завершение - на 30 июня. Она будет проходить в два этапа.

Он подчеркнул, что эта сессия имеет особое значение, поскольку она направлена на скорейшее институционализирование политики и выводов Центрального комитета партии, его Политбюро и Секретариата, особенно тех, которые были недавно приняты на 11-м пленуме ЦК партии.

В частности, он отметил, что основное внимание будет уделено внесению изменений и дополнений в Конституцию и соответствующие законы, чтобы способствовать упорядочению организационного аппарата, реструктуризации административных единиц и организации двухуровневой местной администрации. Также будет предпринята попытка тщательно устранить институциональные барьеры и препятствия, создав тем самым четкую правовую базу и прочный фундамент для развития, устранив узкие места, мобилизовав ресурсы и способствуя децентрализации и делегированию полномочий в сочетании с упорядочением аппарата и созданием нового пространства развития для местных органов власти по всей стране.

Что касается конституционно-законодательной работы, то на этот раз предлагаемые изменения коснутся восьми из 120 статей Конституции.

Отметив, что пересмотр и дополнение этих статей должны быть завершены до 30 июня, чтобы они вступили в силу 1 июля, Председатель НС подчеркнул, что около месяца будет потрачено на сбор мнений общественности о поправках. Он попросил, чтобы процесс был срочным, но в то же время осуществлялся с максимальной осторожностью и тщательностью.

Что касается перестройки организационного аппарата политической системы, реорганизации административных единиц и организации двухуровневого местной администрации, председатель НС призвал депутатов внимательно изучить эти вопросы и внести конструктивный, качественный вклад, подчеркнув, что эти работы имеют большое историческое значение для развития страны.

По его словам, в последнее время эта политика партии пользуется большим вниманием, поддержкой и консенсусом со стороны большинства населения.

По вопросам социально-экономического развития, государственного бюджета и другим важнейшим национальным вопросам председатель НС призвал всех депутатов глубоко изучить отчеты правительства, объективно и всесторонне оценить текущую ситуацию, выявить недостатки и ограничения, выдвинув при этом практические, эффективные и вполне осуществимые решения.

Особое внимание следует также уделить выделению ресурсов на развитие науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, а также конкретным мерам по достижению целевого показателя экономического роста в 8% или выше в этом году, добавил председатель НС Чан Тхань Ман.

ИЖВ/ВИА

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