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На 9-й сессии НС будут рассмотрены важные вопросы
Он подчеркнул, что эта сессия имеет особое значение, поскольку она направлена на скорейшее институционализирование политики и выводов Центрального комитета партии, его Политбюро и Секретариата, особенно тех, которые были недавно приняты на 11-м пленуме ЦК партии.
В частности, он отметил, что основное внимание будет уделено внесению изменений и дополнений в Конституцию и соответствующие законы, чтобы способствовать упорядочению организационного аппарата, реструктуризации административных единиц и организации двухуровневой местной администрации. Также будет предпринята попытка тщательно устранить институциональные барьеры и препятствия, создав тем самым четкую правовую базу и прочный фундамент для развития, устранив узкие места, мобилизовав ресурсы и способствуя децентрализации и делегированию полномочий в сочетании с упорядочением аппарата и созданием нового пространства развития для местных органов власти по всей стране.
Что касается конституционно-законодательной работы, то на этот раз предлагаемые изменения коснутся восьми из 120 статей Конституции.
Отметив, что пересмотр и дополнение этих статей должны быть завершены до 30 июня, чтобы они вступили в силу 1 июля, Председатель НС подчеркнул, что около месяца будет потрачено на сбор мнений общественности о поправках. Он попросил, чтобы процесс был срочным, но в то же время осуществлялся с максимальной осторожностью и тщательностью.
Что касается перестройки организационного аппарата политической системы, реорганизации административных единиц и организации двухуровневого местной администрации, председатель НС призвал депутатов внимательно изучить эти вопросы и внести конструктивный, качественный вклад, подчеркнув, что эти работы имеют большое историческое значение для развития страны.
По его словам, в последнее время эта политика партии пользуется большим вниманием, поддержкой и консенсусом со стороны большинства населения.
По вопросам социально-экономического развития, государственного бюджета и другим важнейшим национальным вопросам председатель НС призвал всех депутатов глубоко изучить отчеты правительства, объективно и всесторонне оценить текущую ситуацию, выявить недостатки и ограничения, выдвинув при этом практические, эффективные и вполне осуществимые решения.
Особое внимание следует также уделить выделению ресурсов на развитие науки и технологий, инноваций, цифровой трансформации, а также конкретным мерам по достижению целевого показателя экономического роста в 8% или выше в этом году, добавил председатель НС Чан Тхань Ман.