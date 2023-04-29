Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

На 28 апреля зафиксировано 3.094 случая заболевания COVID-19

Это наибольшее количество новых случаев, зарегистрированных за день, за более чем 6 месяцев. Минздрав сообщает, что на 28 апреля во Вьетнаме зафиксировано 3.094 новых случая заболевания COVID-19. Это наибольшее количество новых случаев, зарегистрированных за день, за более чем 6 месяцев.

Общее количество больных с начала эпидемии во Вьетнаме составляет свыше 11 млн. человек, за что страна занимает 13-е место из 230 стран и территорий. В настоящее время 62 пациента подключен аппарату ИВЛ.

Общее число смертей от COVID-19 во Вьетнаме на данный момент составляет 43.188 человек, что составляет 0,4% от общего числа больных.

В связи с недавним непрерывным ростом числа инфицированных COVID-19 Минздрав требует ускорять вакцинацию людей из групп высокого риска, публично сообщая о пунктах вакцинации для людей. В настоящее время в местностях работают эти пункты во время праздников 30 апреля, 1 мая, например, Хошимин развернул 61 пункт вакцинации от COVID-19 в праздничные дни.

Кроме того, специалисты рекомендуют, что помимо получения достаточного количества вакцин от COVID-19, нужно соблюдать меры профилактики и борьбы с эпидемиями, такие как ношение медицинских масок, дезинфекция, особенно во время праздников 30 апреля и 1 мая.

ВИА/ИЖВ

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