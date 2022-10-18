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На 145-й сессии Ассамблеи МПС Вьетнам выдвинул предложение о содействии гендерному равенству
С 12 по 15 октября делегация вьетнамского Национального собрания (НС) во главе с членом ЦК КПВ, членом Постоянного комитета НС, председателем Комитета НС по внешним связям Ву Хай Ха приняла участие в различных заседаниях 145-й сессии Ассамблеи Межпарламентского Союза (МПС-145) и сопутствующих совещаниях.
Вьетнамская делегация также провела двусторонние встречи с председателем Межпарламентского Союза, спикером Палаты депутатов Руанды и делегациями-участницами 145-й сессии Ассамблеи МПС. Цель данных встреч – реализовать внешнеполитический курс Партии и Государства Вьетнама, активизировать парламентскую дипломатию, наращивать сотрудничество между НС Вьетнама, Межпарламентским Союзом и парламентами других стран-участниц.
На общих дебатах высказали мнения более 160 участников. Они отметили, что сегодня все живут в мире кризисов, где усугубляется существующее неравенство, в том числе и гендерное. Пандемия коронавируса привела к негативным последствиям, в том числе к насилию над женщинами и детьми.
Последовавший за пандемией экономический кризис оказал на женщин большее воздействие, чем на мужчин. Климатический кризис также четко отражает гендерный фактор. 80% людей, которые вынуждены покинуть свои дома из-за изменения климата, составляют женщины, в результате чего девочки имеют меньше возможностей ходить в школу, а женщины – меньше шансов найти устойчивые средства к существованию. Они также сталкиваются с более высоким риском жестокого обращения, торговли людьми и принуждения к вступлению в брак.
Данные кризисы угрожают свести на нет прогресс, достигнутый за последние десятилетия в содействии гендерному равенству и реализации целей устойчивого развития под девизом «никого не оставлять позади».
Участники общих дебатов подчеркнули важность гендерного равноправия, особенно при разработке и принятии политики, так как оно способствует устойчивому развитию, поддержанию мира и расширению кругозора во всех областях. Они единогласно отметили, что предоставление прав женщинам и девочкам поможет уменьшить негативное воздействие кризисов на общество в целом.
Выступая на общих дебатах, посвященных теме «Гендерное равенство и парламенты имеют гендерное равенство как движущие силы перемен в целях достижения устойчивости и мира во всем мире», глава вьетнамской делегации Ву Хай Ха заявил, что гендерное равенство является основным правом человека, целью государств и важной мерой для оценки прогресса и развития общества.
145-я сессия Ассамблеи Межпарламентского Союза в Руанде успешно завершилась. Очередная сессия пройдет в Бахрейне в марте 2023 года.