На 1 октября зарегистрирован 671 новый случай заражения COVID-19

По данным Министерства здравоохранения, число случаев заболевания COVID-19 в стране выросло до 11.480.028 человек, при этом 1 октября был зарегистрирован 671 новый случай, что является самым низким ежедневным числом почти за три месяца.

С 727 выздоровевшими за день пациентами число выздоровевших выросло до 10.592.592 человек. Между тем, 91 пациент нуждается в искусственной вентиляции легких.

За последние сутки зафиксирован один летальный исход от COVID-19. Общее число погибших возросло до 43.149 человек.

30 сентября было введено еще 19.430 доз, в результате чего общее количество введенных вакцин против COVID-19 увеличилось до 260.178.998.