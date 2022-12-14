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На экспорт Вьетнама повлияло множество факторов
Декабрьский отчет банка Vietnam Macro Monitoring показывает, что снижение внешнего спроса повлияло на вьетнамский экспорт. Восстановление потребительского спроса в период после COVID-19, похоже, идет медленно, ужесточая внутренние финансовые условия, а рост инфляции может повлиять на внутренний спрос в будущем.
Из-за более слабого внешнего спроса рост промышленного производства в ноябре снизился на 5,3% в годовом исчислении, что является самым низким показателем с февраля 2022 года. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности также опустился ниже отметки 50 впервые с октября прошлого года.
Розничные продажи снизились до 17,5% в ноябре с 20,7% в предыдущем месяце.
Экспорт товаров сократился на 8,4% в годовом исчислении из-за ослабления внешнего спроса и эффекта высокой базы, связанного с восстановлением в четырех кварталах 2021 года. В то время как общий объем обязательств по прямым иностранным инвестициям (ПИИ) сократился на 1,9% в годовом исчислении, освоение ПИИ сохранило устойчивый рост на 4,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Инфляция индекса потребительских цен (ИПЦ) достигла 4,4% в годовом исчислении в ноябре, увеличившись на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом продукты питания и жилье внесли два основных вклада. Базовая инфляция увеличилась с 4,5% в октябре до 4,8% в ноябре.
Рост кредитования упал с 16,5% в октябре до 15% в ноябре, поскольку внутренние финансовые условия ужесточились после того, как Государственный банк Вьетнама (SBV) повысил ключевые процентные ставки в сентябре и октябре. Средняя межбанковская процентная ставка овернайт оставалась высокой на уровне 5,7% в ноябре.
В начале декабря SBV объявил об увеличении лимита роста кредита на 1,5–2%. Вьетнамская валюта, донг, немного выросла в цене в ноябре, хотя ее укрепление является одним из самых низких по сравнению с основными валютами и валютами ее соседей.
По состоянию на конец ноября государственный бюджет был зарегистрирован с профицитом в размере 12,1 млрд. долл. США, что эквивалентно примерно 3% ВВП.
Всемирный банк рекомендовал вьетнамским денежно-кредитным властям рассмотреть возможность дальнейшей гибкости обменного курса, чтобы компенсировать изменения внешней среды, поскольку ожидается, что глобальные финансовые условия останутся жесткими, а внешний спрос ослабевает.
Координация налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики будет иметь решающее значение для обеспечения стабильности цен в контексте ускорения внутренней базовой инфляции, говорится в отчете, добавляя, что необходима более разумная и приоритетная стратегия расходов, чтобы обеспечить инвестиции в человеческий капитал, устойчивую и экологичную инфраструктуру для поддержки потенциала и устойчивости экономики.