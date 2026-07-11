На фоне стабилизации цен на квартиры министерство усиливает развитие социального и арендного жилья

Рабочие на строительной площадке моста через Красную реку в приграничном районе между Лаокаем и китайской провинцией Юньнань. (Фото: ВИА

По данным министерства, с начала года по всей стране завершены 96 проектов социального жилья, что позволило вывести на рынок 27 636 квартир. Ожидается, что 14 провинций и городов выполнят или перевыполнят установленные для них показатели по развитию социального жилья.

В целом по стране реализуется 866 проектов социального жилья с совокупным объемом инвестиций около 606 трлн донгов (23 млрд долларов США) и общим фондом 757 338 квартир.

Из них 289 проектов общей вместимостью 197 279 квартир уже завершены, 261 проект на 254 816 квартир находится в стадии строительства, а еще 316 проектов на 305 243 квартиры получили инвестиционное одобрение.

Согласно постановлению правительства, принятому в январе, Вьетнам намерен в этом году завершить строительство около 158 700 квартир социального жилья.

Начальник канцелярии Министерства строительства Лам Ван Хоанг сообщил, что в первом полугодии рынок недвижимости Вьетнама демонстрировал позитивные признаки: цены на квартиры в целом оставались стабильными по сравнению с предыдущим кварталом, хотя по-прежнему находились на относительно высоком уровне.

Он отметил, что Министерство строительства завершило подготовку к созданию национальной информационной системы в сфере недвижимости и электронной базы данных для идентификации объектов недвижимости, которые, как ожидается, позволят повысить прозрачность рынка.

Во второй половине года министерство продолжит работу по внесению изменений в Закон о жилье и Закон о предпринимательской деятельности в сфере недвижимости, а также завершит разработку национальных технических стандартов по безопасности многоквартирных домов, включая требования к жилым зданиям, оснащенным зарядными станциями для электромобилей.

Министерство также готовит подробные нормативные положения о развитии и управлении социальным жильем и разрабатывает проект постановления, направленного на устранение правовых препятствий, затрагивающих проекты социального жилья. Одновременно ведется разработка национального технического стандарта для арендного жилья.

Согласно отчетам местных властей, в настоящее время во Вьетнаме строится 130 571 единица арендного жилья. Оценка общенационального спроса на арендное жилье будет завершена до того, как Министерство строительства установит конкретные целевые показатели для провинциальных властей.

Ускорение освоения средств

Министерство также сообщило, что в первом полугодии развитие транспортной инфраструктуры заметно улучшилось: было завершено строительство 395 км скоростных автомагистралей, что обеспечило бесперебойное движение по восточной трассе Север — Юг от Лангшона до Камау.

В результате расширения национальной дорожной сети за счет 219 км новых автомагистралей и модернизации 212 км дорог общая протяженность системы национальных автодорог достигла 24 595 км, не считая 1 701 км прибрежных дорог.

Министерство также завершило разработку около 1 600 технических стандартов, 135 технических регламентов и более 16 000 нормативов строительных затрат для поддержки крупных инфраструктурных проектов.

Ожидается, что еще 14 600 нормативов затрат для железнодорожных проектов будут завершены к 20 июля, что создаст основу для реализации Ханоем и Хошимином запланированных проектов городского рельсового транспорта.

Несмотря на достигнутый прогресс, министр строительства Чан Хонг Минь отметил, что мобилизация частных инвестиций в инфраструктуру по-прежнему остается сложной задачей из-за отсутствия механизмов долгосрочного финансирования.

Он также указал на медленное продвижение ряда крупных проектов, низкие темпы освоения государственных инвестиционных средств в первые шесть месяцев года, ограниченную связанность мультимодальных перевозок и неравномерную реализацию планирования на местах.

Чан Хонг Минь призвал активизировать усилия по устранению препятствий, с которыми сталкиваются инфраструктурные проекты, особенно в вопросах освобождения земельных участков и поставок строительных материалов, чтобы ускорить строительство и повысить эффективность освоения государственных инвестиций.