На улице Чангтьен в Ханое откроют постоянный торгово-выставочный зал вьетнамских товаров

Гибридное выставочное пространство и площадка для продаж вьетнамской продукции в прямом эфире откроются 5 февраля по адресу: ул. Чангтьен, 62 (Ханой).
Вид на пространство по адресу № 62 на улице Чангтьен, Ханой. (Фото: ВИА) Вид на пространство по адресу № 62 на улице Чангтьен, Ханой. Фото: ВИА

 

Проект реализуется при поддержке партнерства между Агентством по надзору и развитию внутреннего рынка при Министерстве промышленности и торговли, TikTok Vietnam и Национальной платежной корпорацией Вьетнама (Napas).

Площадка, получившая название «Жизненная сила вьетнамских товаров», отличается открытой, удобной для посетителей планировкой, которая способствует знакомству с продукцией и прямому взаимодействию с брендами. Все компании-участники и представленные товары проходят строгий отбор: они должны быть на 100% произведены во Вьетнаме, а их происхождение и источники сырья - полностью прозрачны.

В рамках специально отведенных сеансов покупок посетители смогут приобретать товары на месте по промоционным ценам; при этом все платежи будут осуществляться безналично через VietQR, что соответствует современным и прозрачным практикам розничной торговли.

В отличие от краткосрочных поп-ап форматов, выставочные мероприятия и прямые эфиры с продажами будут проводиться на регулярной основе, раз в две недели на протяжении всего 2026 года. В качестве координирующего органа Агентство по надзору и развитию внутреннего рынка будет отвечать за отбор предприятий и продукции, а также оказывать поддержку в продвижении представленных товаров.

Помимо оффлайн-экспозиции и прямых продаж, в каждом двухнедельном цикле предусмотрены прямые эфиры и продажи на TikTok-канале агентства, что обеспечит доступ по всей стране, возможность приобретать товары со скидками и получать доставку на дом благодаря интеграции с платформами электронной коммерции.

По информации Министерства промышленности и торговли, эта площадка, как ожидается, станет культурной точкой притяжения, призванной подчеркнуть ценность, самобытность и качество вьетнамской продукции. Создание такого постоянного пространства в самом центре Ханоя знаменует собой шаг вперед в стратегии развития внутреннего рынка, соединяя производителей и потребителей и одновременно формируя устойчивый спрос на премиальные товары отечественного производства.

