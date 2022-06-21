На следующей неделе Вьетнам и Япония проведут вебинар по подбору деловых партнеров

Свежие кокосы, импортированные из Вьетнама, продаются в торговом центре AEON Lake Town в Сайтаме, Япония. Фото: ВИA

Вьетнамско-японский бизнес-вебинар 2022 года по продуктам питания начнется с 23 по 24 июня, чтобы помочь вьетнамским фирмам продвигать свою продукцию и искать возможности для экспорта в Японию.

Мероприятие будет организовано Департаментом содействия торговле (Vietrade) при Министерстве промышленности и торговли (МПТ), Торговым офисом Вьетнама в Японии и центром Япония-АСЕАН (AJC).

Во время пленарного заседания докладчики представят обзор потенциальных деловых и инвестиционных возможностей в пищевой промышленности между двумя странами и предоставят обновленную информацию о японском рынке переработанных пищевых продуктов.

Также состоятся деловые встречи для предприятий двух сторон.

Данные МПТ показывают, что экспорт Вьетнама в Японию за первые пять месяцев 2022 года составил 9,34 млрд. долл. США, увеличившись в годовом исчислении на 12,8%.

Число вьетнамцев, проживающих в Японии, растет, достигнув в 2021 году около полумиллиона человек. В результате в Японии все большую популярность приобретают импортные продукты питания из Вьетнама.

В прошлом году Вьетнам отправил в Японию сельскохозяйственной и водной продукции на сумму около 1,8 млрд. долл. США, при этом значительный рост наблюдался в отношении кофе (25,5%), овощей (20%), орехов кешью (39%) и перца (56%).

Вьетнамские сельскохозяйственные и водные продукты доступны в ряде крупных розничных сетей в Японии, таких как AEON, Donkihote и Itoyokado.



