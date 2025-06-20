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На следующей неделе во Вьетнаме пройдет первый национальный саммит по цифровым публикациям

Вьетнамский саммит по цифровым публикациям 2025 (DPS 2025) - первый в своем роде - пройдет 24 июня в Ханое и соберет вместе издателей, технологов и создателей контента. На фоне стремительного развития технологий и искусственного интеллекта (ИИ), а также основных направлений политики, изложенных в резолюции Политбюро № 57/NQ-TW о национальной цифровой трансформации и резолюции Политбюро № 68-NQ/TW о развитии частного сектора, издательская индустрия претерпевает глубокие изменения - от печатных изданий до электронных книг, от традиционного чтения до интерактивных аудиовизуальных средств.

На саммите представители издательского, технологического и медиа-секторов обсудят новые тенденции, бизнес-модели и устойчивые решения для развития цифровых издательств во Вьетнаме.

В рамках саммита, посвященного теме «Будущее издательского дела в глобальную цифровую эпоху», пройдут две панельные дискуссии, посвященные новым издательским моделям в цифровую эпоху и пересечению технологий и доступа к рынкам, а также конвергенции контента, технологий и бизнеса.

На саммите также будет запущен проект «Beta Garden» - конкурс стартапов, призванный стимулировать инновации в области контента и издательского дела. Инициатива направлена на поддержку предприятий, применяющих искусственный интеллект и блокчейн, а также на предоставление технологическим и издательским компаниям платформы для демонстрации продуктов и поиска инвестиций.

Ожидается участие ведущих вьетнамских компаний, таких как Mydio, Fonos и Akishop, которые предложат практические идеи и возможности сотрудничества для цифровой издательской индустрии.

ВИА/ИЖВ

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