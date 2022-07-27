На семинаре обсуждаются проекты поправок в Закон о нефти

Эксперты и политики собрались на семинаре для обсуждения проекта измененного Закона о нефти, направленного на совершенствование нормативно-правовой базы в нефтегазовом секторе.

Мероприятие было организовано совместно Институтом стратегии бренда и конкурентоспособности (BCSI) и Вьетнамской ассоциацией чистой энергии (VCEA) в Ханое 26 июля.

Закон о нефти был впервые принят 6 июля 1993 года и пересматривался в 2000, 2008 и 2018 годах. Вместе с руководящими документами он способствовал развитию нефтегазовой отрасли. Однако в правоприменении закона возник ряд проблем. Например, существуют серьезные расхождения между несколькими положениями и меняющейся реальностью, а также устойчивым ростом энергетического сектора в настоящее время. Некоторые части закона также не согласуются с соответствующими законами и правилами.

Проект пересмотренного Закона о нефти и газе был впервые представлен для обсуждения на третьей сессии Национального собрания 15-го созыва с целью разработки закона, более соответствующего текущей ситуации, повышения эффективности и действенности государственного управления в этой области. Пересмотр также направлен на обеспечение более синхронизированной нормативно-правовой базы и устранение правовых барьеров для инвесторов.

Комментируя проект законопроекта, директор Вьетнамского центра реагирования на экологические инциденты Фам Ван Шон сказал, что законопроект должен усилить подотчетность организаций и частных лиц, участвующих в добыче нефти и газа, а также регулирующих органов, учитывая, что вьетнамские лидеры обязались не идти на компромисс между окружающей средой и экономическими интересами.

Он предложил организациям и лицам, участвующим в добыче нефти и газа, разработать план предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в связи с экологическими происшествиями, который должен быть представлен в соответствующие органы, добавив, что они должны быть обязаны реализовать этот план после его утверждения.

Он также отметил, что регулирующие органы должны проверить план и реализовать его на практике до утверждения. По его словам, после утверждения им также необходимо ежегодно проверять, правильно ли выполняется план.

Шон предложил включить в закон отдельное положение об экологической оценке.

Разделяя мнение Шона, доц., д-р Нгуен Канх Нам из Вьетнамской ассоциации горной науки и техники (VMSTA) сказал, что законопроект должен включать конкретные положения, касающиеся экологических происшествий. Крайне важно обеспечить надлежащее соблюдение этих положений под надзором.

Ряд участников сочли, что для закона важно усилить механизм привлечения инвестиций в нефтегазовую отрасль.

По словам экономиста Нгуен Минь Фонга, необходимы дополнительные меры для привлечения инвестиций в разведку и добычу нефти и газа.

По словам Фонга, закон должен прояснить концепции преференциальной политики в отношении импорта и экспорта нефти и газа, включить дополнительные положения, позволяющие отменять льготы в случае, если инвесторы не соблюдают определенные правила или совершают правонарушения.

Корпоративный подоходный налог должен быть снижен с 25% до 20%, а экспортные пошлины должны быть удвоены, рекомендовал Фонг. Он также добавил, что необходимо уделять больше внимания национальной энергетической безопасности.

Соглашаясь с Фонгом, директор BCSI д-р Во Чи Тхань подчеркнул, что отмена льгот должна осуществляться в соответствии с рыночными принципами. Должны быть предупреждения для инвесторов, если они не выполняют свои обязательства с точки зрения защиты окружающей среды, технологий и инвестиций.

Доктор Доан Ван Туан из Вьетнамского нефтяного института подчеркнул приверженность Вьетнама достижению нулевого уровня выбросов к 2050 году на 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго, Великобритания, в прошлом году, заявив, что должны быть приняты меры, направленные на поощрение сокращения выбросов углекислого газа.

Закон о нефти с внесенными в него поправками планируется снова вынести на обсуждение и принять на предстоящей четвертой сессии Национального собрания 15-го созыва.