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На сельское хозяйство приходится 25% от общего объема непогашенных кредитов
По словам губернатора Государственного банка Вьетнама (SBV) Нгуен Тхи Хонг, непогашенный кредит сельского хозяйства достиг почти 2,8 квдрлн. донгов (119,44 млрд. долл. США), что составляет примерно 25% от общего объема непогашенного кредита.
По словам губернатора Хонг, в сельском хозяйстве по всей стране было более 14,3 млн. заемщиков, добавив, что рост кредитования в сельском хозяйстве был выше среднего темпа.
По ее словам, SBV также установил предельную процентную ставку для краткосрочных кредитов, номинированных во вьетнамских донгах, для развития сельского хозяйства и сельских районов, которая ниже стандартной процентной ставки по кредитам, добавив, что в настоящее время ставка ограничена на уровне 4,5% в год.
По требованию правительства центральный банк внедряет различные кредитные политики и программы, предлагая льготные кредиты, чтобы помочь фермерам и агропредприятиям минимизировать потери в сельском хозяйстве, расширить лесное хозяйство и животноводство; оказывать финансовую поддержку неблагополучным районам.
Коммерческим банкам предписано снизить процентные ставки на 0,5-1,5% для заемщиков в сфере чистого и высокотехнологичного сельского хозяйства в соответствии с Постановлением Правительства №30/NQ-CP от 7 марта 2017 года.
По ее словам, с 2017 года на развитие чистого и высокотехнологичного сельского хозяйства было предоставлено более 111,64 трлн. донгов (4,76 млрд. долл. США) льготных кредитов, что на 11,6% выше цели, установленной правительством.