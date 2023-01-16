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НОВОСТИ

На северный регион обрушились сильные морозы

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, ранним утром 16 января в северных провинциях произошло сильное похолодание, в результате чего температура в регионе снизилась на 10°C по сравнению с предыдущим днем.
  Температура в северном регионе 16 января понизилась на 10°C по сравнению с предыдущим днем.Фото: ВИА
По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, ранним утром 16 января в северных провинциях произошло сильное похолодание, в результате чего температура в регионе снизилась на 10°C по сравнению с предыдущим днем.

В ночь на 16 января в регионе ожидается понижение температуры воздуха до 9-12°C в равнинных провинциях и до 6-9°C в горных районах.

Примечательно, что метеорологическое агентство предупредило, что во многих горных районах температура может упасть ниже 3 ° C, а также появятся морозы и снегопады.

Сильные морозы продержатся до 18 января в северном регионе, максимальная температура днем колеблется в пределах 14-16°C. Туман и высокая влажность заставляют людей чувствовать себя холоднее.

С 19 по 23 января (с 28 числа лунного декабря по 2 число лунного января) в северном регионе местами пройдут дожди, сопровождающиеся легким туманом. Загрязнение воздуха может увеличиться из-за ослабления холодов.

Ожидается, что в северном регионе Лунный Новый год будет отмечаться в холодную погоду с максимальной температурой 17-22°C.

Ожидается, что 24-26 января в регионе снова похолодает, что приведет к дальнейшему снижению температуры.

В северо-центральных провинциях с ночи 16 января также ожидается похолодание, температура воздуха понизится до 11-14°C.

Между тем, в районе от Дананга до Биньтхуана в период с 16 по 23 января ожидается больше осадков. Прогнозируется, что температура будет колебаться от 20 до 28°C.

В районе Центрального нагорья с 16 по 23 января будет солнечная погода с максимальной температурой 27-30°C и минимальной 17-21°C.

В южных провинциях самая высокая температура составит 29-32°C, а самая низкая - 22-26°C. В Хошимине и соседних провинциях и городах меньше вероятность несезонных дождей во время праздника Тэт

ВИА/ИЖВ

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