На севере и в Тханьхоа продолжаются ливни, а сильный дождь в Ханое затопил многие улицы

Ночью 11 августа и утром 12 августа во многих районах и городах города Ханой шел сильный дождь, в результате чего многие улицы были затоплены. Фото: ВИА

По данным Национального центра гидрометеорологического прогнозирования, днем и ночью 12 августа в северо-восточном регионе и столице Ханоя пройдут дожди, умеренные дожди, местами ливни и грозы, вероятны грозы, ураганы, молнии и сильный ветер. Самая низкая температура 24-27 °C, в горах местами ниже 23 °C, самая высокая температура 28-31 °C, местами выше 31 °C.

В районе от Тханьхоа до Тхыатхиен-Хюэ местами ливни и грозы, при грозах возможны ураганы, молнии и сильный ветер. Самая низкая температура 24-27 °C, самая высокая температура 29-32 °C.

Из-за влияния урагана № 2 ночью 11 августа и утром 12 августа во многих районах и городах города Ханой шел сильный дождь, в результате чего многие улицы были затоплены.

По состоянию на 6:30 утра 12 августа в Ханое появились десятки затопленных мест.

Компания по водоснабжению и водоотведению сообщило, что измеренное количество осадков в городе обычно составляет 70-200 мм, и при таком количестве осадков возникновение наводнения в Ханое неизбежно.

Компания реализует меры по ограничению затопления, в том числе отправляет рабочих на затопленных участках дежурить для сбора мусора и подачи воды в отстойник; эксплуатировать насосные станции для понижения уровня воды в системе, обеспечивая максимально быстрый отвод воды.

В некоторых районах из-за влияния сильного дождя зарегистрированы наводнения, затоплены некоторые дороги, движение транспортных средства затруднено, возникают заторы, у некоторых людей возникает проблема с выходом на работу.

В местах заторов сотрудники дорожной милиции Ханойской и городской милиции управляют движением, но из-за чрезмерного количества транспортных средств рано утром во время дождя многие перекрестки были заблокированы транспортными средствами, а водители долго ожидали зеленого света светофора, чтобы можно было двигаться дальше.



