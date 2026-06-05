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На регулярном брифинге МИД: Вьетнам неизменно уважает право всех государств на свободу судоходства и полётов в Восточном море
«Как уже неоднократно подчёркивалось, Вьетнам располагает всеми необходимыми историческими доказательствами и правовыми основаниями для подтверждения своего суверенитета над архипелагом Хоангша в соответствии с международным правом. Вьетнам призывает другие государства уважать этот факт.
Являясь государством-участником Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS) и прибрежным государством Восточного моря, Вьетнам неизменно уважает право всех государств на свободу судоходства и полётов в Восточном море в соответствии с нормами международного права, прежде всего положениями UNCLOS 1982 года».