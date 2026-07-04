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НОВОСТИ

На рассмотрение НС на 2-й сессии будет представлен проект Закона о земле (в новой редакции)

Кроме того, в Программу законодательной деятельности на 2026 год включён проект Закона о земле (в новой редакции), который будет представлен НС для рассмотрения на 2-й сессии (в октябре 2026 года). Одновременно из Программы законодательной деятельности на 2026 год исключён проект Закона о внесении изменений и дополнений в Закон об управлении государственным долгом.
  Иллюстративное фото: заседание в ходе 1-й сессии Национального собрания XVI созыва. Фото: ВИА  
Председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман подписал Резолюцию № 07/2026/UBTVQH16 о внесении изменений в Программу законодательной деятельности на 2026 год. В соответствии с документом Постоянный комитет НС принял решение включить проект Закона о безопасности данных в Программу законодательной деятельности на 2026 год и представить его НС для рассмотрения и принятия на 2-й сессии (в октябре 2026 года).

Кроме того, в Программу законодательной деятельности на 2026 год включён проект Закона о земле (в новой редакции), который будет представлен НС для рассмотрения на 2-й сессии (в октябре 2026 года). Одновременно из Программы законодательной деятельности на 2026 год исключён проект Закона о внесении изменений и дополнений в Закон об управлении государственным долгом.

Постоянный комитет НС также определил органы, ответственные за внесение законопроектов, их основную и совместную экспертизу, а также график представления законопроектов, дополнительно включённых в Программу законодательной деятельности на 2026 год, для рассмотрения Постоянным комитетом НС. В частности, проект Закона о безопасности данных и проект Закона о земле (в новой редакции) будут представлены на рассмотрение Постоянного комитета НС на заседании в сентябре 2026 года.

ИЖВ/ВИА

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