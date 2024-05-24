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На пятом заседании НС обсуждаются три законопроекта

24 мая на пятом заседании 7-й сессии Национального Собрания (НС) 15-го созыва депутаты сосредоточат свое внимание на законотворческой работе.
  На пятом заседании Национального собрания обсуждаются три законопроекта. Фото: ВИA  
После представления доклада о разъяснении, усвоении и пересмотре проекта Закона об архивах (с поправками) депутаты в первой половине дня обсудят ряд содержаний с различными мнениями по поводу этого законопроекта.

Во второй половине дня они обсудят в группах законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона об охране, а также Закон об управлении и использовании оружия, взрывчатых материалов и вспомогательных средств (с поправками).

Законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона об охране вносит изменения и дополнения в 15 из 33 статей действующего закона, уделяя особое внимание основным направлениям политики, таким как внесение изменений и дополнений в вопросы, касающиеся охранников, мер охраны, полномочий сил безопасности, а также режимов и политики в отношении работы охранников.

В то же время пересмотр Закона об управлении и использовании оружия, взрывчатых материалов и вспомогательных средств направлен на всестороннее и оперативное институционализирование взглядов и политики партии и законов государства по укреплению управления и использования оружия, взрывчатых материалов и вспомогательных средств; продвижение административной реформы, упорядочение ненужной бумажной работы для обеспечения соответствия практическим требованиям, создавая благоприятные условия для учреждений, организаций и граждан; создание прочной правовой основы для государственного управления, предупреждения и борьбы с преступностью и правовыми нарушениями в этой области; одновременное устранение недостатков, ограничений и препятствий в исполнении и применении закона.

ВИА/ИЖВ

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