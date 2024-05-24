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На пятом заседании НС обсуждаются три законопроекта
Во второй половине дня они обсудят в группах законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона об охране, а также Закон об управлении и использовании оружия, взрывчатых материалов и вспомогательных средств (с поправками).
Законопроект о внесении изменений и дополнений в ряд статей Закона об охране вносит изменения и дополнения в 15 из 33 статей действующего закона, уделяя особое внимание основным направлениям политики, таким как внесение изменений и дополнений в вопросы, касающиеся охранников, мер охраны, полномочий сил безопасности, а также режимов и политики в отношении работы охранников.
В то же время пересмотр Закона об управлении и использовании оружия, взрывчатых материалов и вспомогательных средств направлен на всестороннее и оперативное институционализирование взглядов и политики партии и законов государства по укреплению управления и использования оружия, взрывчатых материалов и вспомогательных средств; продвижение административной реформы, упорядочение ненужной бумажной работы для обеспечения соответствия практическим требованиям, создавая благоприятные условия для учреждений, организаций и граждан; создание прочной правовой основы для государственного управления, предупреждения и борьбы с преступностью и правовыми нарушениями в этой области; одновременное устранение недостатков, ограничений и препятствий в исполнении и применении закона.