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На пути к чистому нулю: наука и технологии — ключ к успеху
В условиях, когда наука и технология играют все более важную роль в содействии развитию секторов и сфер, становясь ключевой движущей силой социально-экономического роста, наука и технология также являются движущей силой и ключом к чистой нулевой цели страны.
По словам Нгуен Тиен Тай, заместителя директора Департамента науки и технологий экономико-технических отраслей, определяя науку и технологию как ключ к социально-экономическому развитию страны, Премьер-министр издал Решении № 569/QD-TTg о Стратегии развития науки, технологий и инноваций до 2030 года.
Соответственно, в Решении четко указано содержание исследований, применения, освоения технологий по снижению выбросов парниковых газов; продвижение применение и освоение технологий чистого производства, экологически чистых технологий, технологий обработки очистки сточных вод, твердых отходов, опасных отходов, выбросы газов, технологии переработки отходов с характеристиками и ценами, подходящими для условий Вьетнама.
При этом разрабатывать, применять и передавать передовые технологии и современное оборудование для переработки отходов, устойчивого использования ресурсов и восстановления окружающей среды; технологии улавливания и хранения углерода на тепловых электростанциях и других предприятиях по производству выбросов углерода.
Чтобы конкретизировать поставленные задачи, Министерство науки и технологий утвердило реализацию Национальных научно-технологических задач по сокращению выбросов парниковых газов, оценке потребностей в чистых технологиях, низкоуглеродных выбросах.
Это программа «Исследования, применение и разработка энергетических технологий», утвержденная министром науки и технологий с июля 2022 года. Целью программы номер один является применение и освоение передовых технологий и оборудований в разведке, эксплуатации, производстве и эффективном использовании первичных источников энергии, экологически чистой энергии, биоэнергетики, возобновляемых источников энергии, способствующих сокращению выбросов парниковых газов, отвечающих национальной стратегии и ориентации развития энергетики.
Кроме того, исследовательское содержание программы включает в себя исследование, применение и разработку передовых технологий в эксплуатации солнечной энергии, ветра, биомассы, водорода и некоторых других новых видов энергии.
В программе «Исследование, применение и разработка передовых технологий для экологической промышленности», утвержденной министром науки и технологий с июля 2022 года, был поставлен ряд конкретных целей.
Среди них есть содержание применения и разработки передовых технологий обработки отходов, вторичной переработки, экологического мониторинга в соответствии с условиями Вьетнама и мировыми тенденциями; освоение и разработка технологий обрабатывания оборудования, транспортных средств, продуктов для обработки отходов, охраны окружающей среды для удовлетворения внутренних и экспортных потребностей.
Программа «Научные и технологические исследования для охраны окружающей среды, предотвращения стихийных бедствий и реагирования на изменение климата» была утверждена с июня 2022 года, чтобы установить цель исследований, применения и разработки передовых технологий для построения/обновления сценариев изменения климата, мониторинга и оценки воздействия на отрасли, секторы и населенные пункты, а также предлагать эффективные технологические решения в соответствии с условиями Вьетнама.
Нгуен Тьен Тай сказал, что Министерство науки и технологий сосредоточено на поиске партнеров для реализации задач международного сотрудничества в области науки и технологии в рамках Секретариата по международному сотрудничеству в области изменения климата; в то же время, поощряя, пропагандируя и изыскивая финансовую поддержку в области разработки, применения и передачи передовых методов, моделей и технологий для обслуживания строительства, обновления сценариев изменения климата, мониторинга и оценки воздействия на отрасли, секторы и населенные пункты, а также предлагая эффективные технологические решения, особенно для адаптации и снижение выбросов парниковых газов в соответствии с условиями Вьетнама.
Партнерами Министерства науки и технологий в основном являются: Дания, Германия, Нидерланды, Канада, Франция, Корея, Япония…
В предстоящее время, имея задачу применения и развития науки и технологии для сокращения выбросов парниковых газов, Министерство науки и технологий продолжает уделять приоритетное внимание ресурсам для реализации задач в соответствующих программах и некоторых задачах, заказанных министерствами, секторами и местными органами власти, а также задачам международного сотрудничества в области науки и техники для сокращения выбросов парниковых газов в таких ключевых областях, как энергетика, сельское хозяйство, транспорт, строительство…
Соответственно, министерство уделяет особое внимание развитию зеленых технологий, чистых технологий, безопасных для окружающей среды; продвигает применение передовых технологий в процессе энергетического перехода, таких как: технология совместного сжигания зеленого водорода, зеленого аммиака; технологии возобновляемой энергетики, а именно высокоэффективные, экологически безопасные солнечные фотоэлектрические панели, высокоэффективные ветряные турбины; технологии улавливания и хранения углерода…