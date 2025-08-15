НОВОСТИ
На пути к более прочному индийско-вьетнамскому партнёрству
По словам посла, в этом году День независимости Индии также совпадает с 75-летием Конституции Индии. Индия - это страна с динамичной политической жизнью, устойчивым экономическим ростом и постоянно растущим уровнем социального развития, являющаяся самым населённым государством мира.
Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз реального роста ВВП Индии до 6,7% в 2025 году, при этом уровень инфляции снизился до минимальных 2,1%.
В этом году доля мощностей генерации электроэнергии из безуглеродных источников в Индии превысила 50% от общей установленной мощности. Социальным обеспечением в стране пользуются 900 миллионов человек, а крупнейшая в мире государственная программа медицинского страхования охватывает 580 миллионов граждан.
В прошлом месяце Индия отметила работу своего первого космонавта на Международной космической станции, в то время как Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к первому пилотируемому космическому полёту, полностью разработанному в Индии, который запланирован на 2027 год.
В Индии зафиксировано самое большое в мире количество цифровых транзакций в режиме реального времени в день. Традиции и технологии идут здесь рука об руку, что отражается в богатой культуре и наследии страны.
Говоря о сотрудничестве между Индией и Вьетнамом, посол Сандип Арья поздравил Вьетнам с 50-летием освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны, а также с предстоящими юбилеями - 80-летием Августовской революции и Национального дня 2 сентября.
По мнению дипломата, позитивная траектория развития Индии и Вьетнама гармонирует с целями программы «Развитие Индии @ 2047» и Видением Вьетнама 2045. Индия рассчитывает, что устойчивое партнёрство, которое длится более семи десятилетий, продолжит динамично развиваться, внося вклад в достижение будущих целей обеих стран.
Посол Сандип Арья подчеркнул, что люди находятся в центре индийско-вьетнамской дружбы, чему способствуют многочисленные культурные обмены, контакты между гражданами и развитие туризма. Торгово-экономические связи также укрепляются: ежегодный товарооборот превышает 15 млрд долларов США, индийские компании расширяют инвестиции во Вьетнаме, а новые проекты постоянно реализуются. Десять дней назад компания VinFast открыла в Индии завод по сборке электромобилей - своё первое производство за пределами Вьетнама.
В настоящее время проводится пересмотр Соглашения о торговле товарами между АСЕАН и Индией, подписанного в 2009 году, с целью создания более дружественного и удобного механизма стимулирования торговли.
Сотрудничество в области обороны и безопасности - ещё одно важное направление двусторонних отношений. Проводятся программы подготовки, диалоги между офицерами вооружённых сил, визиты кораблей, политические консультации и совместные проекты, укрепляющие оборонное взаимодействие. На ежегодном диалоге по вопросам безопасности, состоявшемся восемь месяцев назад, были определены новые сферы сотрудничества между силовыми структурами двух стран.
План действий по реализации всеобъемлющего стратегического партнёрства на 2024–2028 годы, подписанный министрами иностранных дел в 2024 году во время государственного визита Премьер-министра Вьетнама в Индию, определяет направления двустороннего сотрудничества. В сентябре 2024 года Премьер-министр Нарендра Моди и Генеральный секретарь То Лам договорились о расширении взаимодействия.
Тринадцатые Политические консультации и десятые Стратегические диалоги на уровне заместителей министров иностранных дел, состоявшиеся в июне 2025 года, позволили проанализировать прогресс партнёрских отношений. Обмены на уровне правительств, парламентов, партий, регионов, деловых кругов, обществ дружбы, молодёжных организаций, университетов и научного сообщества обогащают связи между двумя странами. Постоянно ищутся новые пути укрепления двусторонних отношений, при этом приоритетом становятся технологии и цифровые приложения.
Координация в международных организациях, а также взаимодействие по глобальным и региональным вопросам - ещё один аспект индийско-вьетнамского партнёрства. Две страны также обмениваются мнениями по вопросам международной повестки дня и занимают схожие позиции по ряду тем, включая приоритеты стран Глобального Юга.
Учитывая достигнутые успехи, посол Сандип Арья выразил уверенность, что укрепление всеобъемлющего стратегического партнёрства Индии и Вьетнама достигнет новых высот в ближайшие годы, поскольку обе страны будут двигаться вперед с высокой концентрацией усилий и решимостью.