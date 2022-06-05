На очередном майском заседании правительства обсудили программу социально-экономического развития

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании. (Фото: ВИА)

4 июня в здании вьетнамского правительства под председательством премьер-министра Фам Минь Тьиня состоялось очередное майское заседание правительства в 2022 году.

На заседании были обсуждены социально-экономическая ситуация за май и первые 5 месяцев 2022 года, реализация Резолюции правительства №01/NQ-CP, реализация программы социально-экономического восстановления и развития, распределение и освоение капитала государственного бюджета в 2022 году.

Выступая на заседании, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что наряду с эффективной профилактикой и борьбой с эпидемией Covid-19 в мае 2022 года события и мероприятия в большинстве сфер прошли более оживленно и успешно. Глава правительства подчеркнул и проанализировал 8 трудностей, недостатков и вызовов, а также отметил причины, задачи и решения, которые правительству, министерствам, отраслям и местностям необходимо реализовать в июне и в ближайшее время.

Премьер-министр Вьетнама предложил министерствам, отраслям и местностям продолжать уделять внимание профилактике и борьбе с Covid-19, рассматривать и совершенствовать институты, устранять сложности в институтах, механизмах и политиках, связанных с планированием, государственными инвестициями, программой социально-экономического восстановления и другими национальными целевыми программами.

По словам премьер-министра Тьиня, министерства, отрасли и местности должны сосредоточиться на поддержании макроэкономической стабильности и сдерживании инфляции, обеспечить основные экономические балансы, спрос и предложение, цепочки поставок и обращение товаров, внимательно следить за рынком, ценами, урегулировать и подходящим образом стабилизировать цены, ускорять реализацию 3 национальных целевых программ, продвигать экономическую реструктуризацию, содействовать зеленому развитию, преобразованию энергии, цифровому преобразованию и т.д.



