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На международной туристической ярмарке в провинции Лаокай представлено 130 стендов
Мероприятие, которое продлится до 8 июня, должно стать платформой для установления партнерских отношений и привлечения большего числа посетителей в Лаокай в будущем.
Фам Ван Тхуи, заместитель директора Национального управления по туризму Вьетнама, считает, что для достижения устойчивого развития туризма в Лаокай провинция должна сосредоточиться на выборочных инвестициях и привлечении стратегических инвесторов в туристическую инфраструктуру и эко-курорты. Это поможет превратить Лаокай в надежное, безопасное и экологически чистое туристическое направление.
Ярмарка также включает в себя рекламные мероприятия, представление туристических продуктов, ваучеров, сувениров и услуг, предлагаемых тайскими предприятиями, а также вьетнамскими туристическими операторами для канатной дороги Sunworld Fansipan Legend, туристической зоны стеклянного моста Ронгмай и туристической зоны Каткат в Сапа.
Кроме того, будет проведен ряд мероприятий, включая семинар по связям для развития зеленого туризма, а также ознакомительную поездку и пресс-тур.
В последние годы многие туристические продукты Лаокай стали широко известны, закрепив позицию провинции на туристических картах как Вьетнама, так и всего мира. В 2024 году провинция приняла более 8 миллионов посетителей и принесла доход в размере почти 27 триллионов донгов (1,03 миллиарда долларов США).