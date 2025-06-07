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НОВОСТИ

На международной туристической ярмарке в провинции Лаокай представлено 130 стендов

В настоящее время в северо-западной провинции Лаокай проходит международная туристическая ярмарка, на которой представлены 130 стендов и делегации 120 туристических агентств из более чем десяти стран и территорий. В своем выступлении на открытии ярмарки 5 июня постоянный заместитель председателя Народного комитета провинции Хоанг Куок Кхань отметил, что тема ярмарки - объединение зеленых устремлений - отражает приверженность провинции Лаокай устойчивому развитию с акцентом на сохранение природных экосистем, сокращение отходов, чистую энергию и возобновляемые ресурсы.

Мероприятие, которое продлится до 8 июня, должно стать платформой для установления партнерских отношений и привлечения большего числа посетителей в Лаокай в будущем.

Фам Ван Тхуи, заместитель директора Национального управления по туризму Вьетнама, считает, что для достижения устойчивого развития туризма в Лаокай провинция должна сосредоточиться на выборочных инвестициях и привлечении стратегических инвесторов в туристическую инфраструктуру и эко-курорты. Это поможет превратить Лаокай в надежное, безопасное и экологически чистое туристическое направление.

Ярмарка также включает в себя рекламные мероприятия, представление туристических продуктов, ваучеров, сувениров и услуг, предлагаемых тайскими предприятиями, а также вьетнамскими туристическими операторами для канатной дороги Sunworld Fansipan Legend, туристической зоны стеклянного моста Ронгмай и туристической зоны Каткат в Сапа.

Кроме того, будет проведен ряд мероприятий, включая семинар по связям для развития зеленого туризма, а также ознакомительную поездку и пресс-тур.

В последние годы многие туристические продукты Лаокай стали широко известны, закрепив позицию провинции на туристических картах как Вьетнама, так и всего мира. В 2024 году провинция приняла более 8 миллионов посетителей и принесла доход в размере почти 27 триллионов донгов (1,03 миллиарда долларов США).

ИЖВ/ВИА

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