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НОВОСТИ

На Кубе объявлен официальный траур по бывшему Президенту Вьетнама

Президент Кубы Мигель Диас-Канель объявил официальный траур с 6:00 утра 24 мая до 0:00 утра 25 мая (по местному времени) в память о бывшем Президенте Вьетнама Чан Дык Лыонге.
  Бывший президент Чан Дык Лыонг. Фото: ВИА  
Президент Кубы высоко оценил выдающийся вклад покойного бывшего лидера в деле «Доймой» (обновления) Вьетнама и в особые, доверительные братские отношения между народами, партиями и правительствами двух стран.
Во время официальной траурной церемонии кубинский флаг будет приспущен на общественных зданиях и военных учреждениях.

Ранее Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил глубокие соболезнования Партии, Государству и народу Вьетнама в связи с кончиной бывшего Президента Чан Дык Лыонга.

В социальной сети X Президент Мигель Диас-Канель написал: «Мы глубоко опечалены кончиной товарища Чан Дык Лыонга, бывшего Президента Вьетнама, который внес большой и важный вклад в укрепление отношений братства и традиционного сотрудничества между двумя странами. Я хотел бы выразить свои самые искренние соболезнования Партии, Правительству и братскому Вьетнаму».

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес также направил соболезнования руководителям и народу Вьетнама, а также семье бывшего Президента Чан Дык Лыонга, подтвердив глубокую солидарность между двумя народами.

ИЖВ/ВИА

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