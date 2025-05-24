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На Кубе объявлен официальный траур по бывшему Президенту Вьетнама
Во время официальной траурной церемонии кубинский флаг будет приспущен на общественных зданиях и военных учреждениях.
Ранее Первый секретарь Коммунистической партии Кубы, Президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил глубокие соболезнования Партии, Государству и народу Вьетнама в связи с кончиной бывшего Президента Чан Дык Лыонга.
В социальной сети X Президент Мигель Диас-Канель написал: «Мы глубоко опечалены кончиной товарища Чан Дык Лыонга, бывшего Президента Вьетнама, который внес большой и важный вклад в укрепление отношений братства и традиционного сотрудничества между двумя странами. Я хотел бы выразить свои самые искренние соболезнования Партии, Правительству и братскому Вьетнаму».
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес также направил соболезнования руководителям и народу Вьетнама, а также семье бывшего Президента Чан Дык Лыонга, подтвердив глубокую солидарность между двумя народами.