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На конференции рассматривается проект отчета о проверке
В своем проекте отчета инспекционная делегация оценила, что партийнвя коллегия и партийный комитет правительства тщательно усвоили основные руководящие принципы и точки зрения, изложенные в четырех ключевых документах.
К ним относятся резолюция Центрального комитета партии № 18-NQ/TW от 25 октября 2017 года о продолжении упорядочения и реорганизации аппарата политической системы для повышения эффективности, а также заключение № 121-KL/TW от 24 января 2024 года о проверке выполнения положений Резолюция № 18 в связи с созданием и функционированием новых партийных организаций; Директива Политбюро № 35-CT/TW от 14 июня 2024 года о партийных съездах всех уровней в преддверии всевьетнамского партийного съезда 14-го созыва и заключение №. 118-KL/TW от 18 января 2025 года, изменяющий и дополняющий некоторые положения Директивы № 35. Другими являются резолюция Политбюро № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года о прорывах в социально-экономическом развитии, инновациях и национальной цифровой трансформации и Заключение Центрального комитета партии № 123-KL/TW от 24 января 2025 года, которое дополняет план социально-экономического развития на 2025 год с целевым показателем роста в 8% или выше.
В ходе реализации резолюции № 18 партийной коллегии и партийного комитета правительства добились первых успехов в выполнении поставленных целей и задач. Усилия были направлены на сокращение промежуточных звеньев, сокращение административных единиц и, в частности, на реструктуризацию административных единиц районного и общинного уровня в сочетании с сокращением штатов.
Они также серьезно выполняют Директиву № 35 в соответствии с руководящими принципами и в установленные сроки. В то же время резолюция № 57 решительно продолжается, уделяя особое внимание соответствующим институциональным улучшениям, инвестициям в инфраструктуру, передаче и применению технологий, высококачественной подготовке кадров, а также улучшению делового климата.
Следует отметить, что партийный комитет правительства принял решительные, согласованные и эффективные меры по реализации Заключения № 123. Это включает в себя четкие директивы, сценарное планирование, постановку задач для каждого министерства, сектора и населенного пункта, совершенствование институтов, устранение узких мест, мобилизацию ресурсов и активную реализацию мер по обновлению традиционных драйверов роста, продвижению новых и ускорению реализации национально основных проектов, чтобы создать предпосылки для усилий по достижению роста не менее 8% в 2025 году и двузначных темпов в последующие годы.
Инспекционная делегация также выявила ряд проблем и ограничений. В некоторых учреждениях и подразделениях внутренняя реструктуризация проходит медленно. Кроме того, онлайновые государственные услуги, управление данными и цифровые платформы иногда и в некоторых областях не отвечают требованиям. Институциональные узкие места и нехватка ресурсов остаются препятствиями для дальнейшего прогресса.
В своем заключительном слове председатель НС Чан Тхань Ман поручил инспекционной делегации продолжить координацию с партийным комитетом правительства для рассмотрения результатов инспекции.
Он призвал партийный комитет правительства продолжать прислушиваться к озабоченностям и мнениям местных жителей и оперативно реагировать на них. Он призвал к немедленному выполнению Заключения № 127, продолжению исполнения Директивы № 35 в соответствии с меняющейся ситуацией и новыми указаниями Центрального комитета партии, а также к пересмотру застопорившихся проектов для предотвращения расточительства. Кроме того, он подчеркнул необходимость эффективного управления инфраструктурой в процессе реструктуризации аппарата.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь, со своей стороны, обозначил ключевые области, требующие дальнейшего продвижения в реализации вышеупомянутых документов.
Он высоко оценил тесную координацию со стороны НС, его постоянного комитета и других подразделений в работе с правительством по поддержанию демократии при эффективном выполнении значительного объема работы в соответствии с установленными процедурами, графиком и стандартами качества.