На конец 2021 года леса покрывают 42,02% общей площади Вьетнама

Вьетнам имел 14.745.201 га лесной площади, из которых 10.171.757 га - естественные леса и 4.573.444 га - лесопосадки, включая леса с открытым пологом, по состоянию на 1 декабря 2021 года, согласно решению, объявленному Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов.

Общая площадь лесов, соответствующих стандартам для расчета лесного покрова, составила 13.923.108 га, в результате чего процент лесистости составил 42,02%.

В решении министерство поручило Департамент лесного хозяйства создать национальную базу данных о лесных ресурсах.

Министерство потребовало от населенных пунктов, зафиксировавших сокращение площади естественных лесов в 2021 году, расследовать причины сокращения и принять меры по восстановлению лесов, а также выявить и наказать виновных в сокращении площади лесов.

В 2020 году в стране было 10.279.185 га естественных лесов и 4.398.030 га лесонасаждений. Общая площадь лесов, соответствующих нормативам для расчета лесистости, составила 13.919.557 га, лесистость 42,01%.