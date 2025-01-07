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На заседании правительства по законотворчеству обсуждаются семь законопроектов и резолюций

7 января в Ханое под председательством премьер-министра Фам Минь Тьиня состоялось заседание правительства по законотворчеству, на котором обсуждались семь законопроектов и резолюций Национального собрания (НС), многие из которых касаются совершенствования правовой системы с целью приведения ее в соответствие с реструктуризацией аппарата политической системы.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на заседании 7 января. Фото: ВИA  
Документы включают проект закона об организации правительства (с поправками); проект закона об организации местных органов власти (с поправками); резолюция НС о создании нескольких министерств в правительстве 15-го срока полномочий; резолюция НС о количестве и структуре членов правительства 16-го срока полномочий; резолюция НС, рассматривающая вопросы, возникающие в связи с положениями об организационной реструктуризации; проект закона о промульгации правовых документов (с поправками); проект закона об участии в миротворческих силах ООН.

Открывая заседание, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул важность институционального строительства и совершенствования как одного из трех стратегических прорывов для выделения ресурсов на цели развития.

Он подчеркнул, что семь законов и резолюций, обсуждаемых на заседании, имеют важное значение, направленное на своевременную институционализацию политики партии по реструктуризации деятельности правительства и местной администрации, обеспечивая их упорядоченность, действенность и эффективность.

Поскольку законопроекты должны быть представлены в НС в начале февраля, необходимо ускорить процесс законотворчества, усилив децентрализацию и делегирование полномочий, подчеркнул глава правительства.

Он подчеркнул, что процесс законотворчества должен быть простым, быстрым, своевременным, практичным и эффективным, без задержек, сложностей и упущенных возможностей. По его словам, законы должны быть четкими, простыми для понимания, применения и надзора.

Премьер-министр также подчеркнул необходимость обеспечения полной, стабильной и долгосрочной правовой базы для развертывания миротворческих сил под эгидой Организации Объединенных Наций, одновременно укрепляя политический консенсус и общественную поддержку высокой ответственности Вьетнама перед международным сообществом, направленной на достижение мира, сотрудничества и развития. Это институционализирует позицию партии о том, что Вьетнам является ответственным членом международного сообщества за дело глобального мира, заявил он.

Он высоко оценил усилия Министерства внутренних дел по содействию в упорядочении организационного аппарата политической системы и поручил министрам и руководителям секторов поддерживать министерство в этой работе.

Премьер-министр отметил, что на данный момент правительство удовлетворено достигнутыми результатами, в частности, разработкой трех указов. Однако он отметил, что некоторые министерства и отрасли все еще нуждаются в дальнейшей оптимизации для достижения поставленных целей.

ВИА/ИЖВ

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