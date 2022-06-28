На законодательной конференции Вьетнама и Венгрии обсуждаются правовые рамки «зеленого» развития

Председатель НС Выонг Динь Хюэ и его венгерский коллега Ласло Кевер сопредседательствуют на законодательной конференции в Будапеште 27 июня. Фото: ВИА

Председатель Национального собрания (НС) Вьетнама Выонг Динь Хюэ и его венгерский коллега Ласло Кевер сопредседательствовали на законодательной конференции в Будапеште 27 июня, на которой основное внимание уделялось правовой базе сокращения выбросов парниковых газов (ПГ), возобновляемым источникам энергии и «зеленой» экономике.

В своем выступлении Кевер сказал, что Венгрия всегда полна решимости защищать окружающую среду, что четко отражено в ее направлениях развития и правовых нормах. Ее климатическая политика была адаптирована к требованиям Европейского Союза (ЕС), но не пренебрегала своими собственными особенностями и интересами своего народа.

По словам венгерского спикера, Венгрия была одной из первых стран, принявших правовые механизмы для реализации целей по сокращению выбросов парниковых газов на 40% к 1990 году и достижению климатической нейтральности к 2050 году. Ее закон об охране окружающей среды включает механизмы, гарантирующие, что затраты на углеродную нейтральность не замедлят процесса развития страны.

Спикер НС Венгрии Ласло Кёвер выступает на мероприятии. (Фото: ВИА)

Хюэ, находящийся с официальным визитом в Венгрии, отметил, что на 26-й Конференции сторон ООН по изменению климата (COP26) Вьетнам обязался достичь нулевого уровня выбросов к 2050 году, что является очень сильным политическим обязательством, демонстрирующим его решимость, чтобы справиться с изменением климата, сократить выбросы парниковых газов и перейти к «зеленой» экономике замкнутого цикла, а также демонстрирует активность и чувство ответственности страны по отношению к общим усилиям международного сообщества по защите Земли.

Вьетнам будет и впредь действовать быстро, решительно и всесторонне, уделяя особое внимание переходу на «зеленую» и устойчивую энергетику и развитию адаптивной к климату инфраструктуры. По его словам, страна рассматривает это как возможность продвигать «зеленую», круговую, низкоуглеродную и устойчивую модель развития.

Хюэ добавил, что, помимо собственных усилий и ресурсов, Вьетнам также желает получить тесное сотрудничество со стороны международных партнеров, в том числе и Венгрии. НС Вьетнама надеется изучить опыт других стран в разработке и совершенствовании законов и политики по сокращению выбросов парниковых газов, развитию возобновляемых источников энергии и «зеленой» экономике замкнутого цикла с устойчивым развитием.

Вьетнамский лидер также призвал Венгрию поделиться опытом принятия мер для одновременного выполнения взятых на себя обязательств и обеспечения выгод для экономики и людей. Высший законодательный орган Вьетнама разделил точку зрения Кёвера и других официальных лиц о том, что устойчивое развитие — это не проблема отдельной страны, а глобальная проблема, требующая тесного сотрудничества между странами.

Он добавил, что мнения, высказанные на законодательной конференции, четвертой в своем роде, проведенной двумя НС, дали важные политические рекомендации каждой стране, а также доказали, что это эффективный механизм сотрудничества между двумя НС.

Хюэ выразил уверенность, что благодаря недавно подписанному соглашению у НС Вьетнама и Венгрии появится много преимуществ и возможностей для развития отношений.