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На данный момент зафиксированы положительные социально-экономические результаты
В феврале индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 3,98% в годовом исчислении, а сборы государственного бюджета увеличились на 10,4%, выполнив 23,5% годовой сметы. В то же время доходы от импорта-экспорта выросли на 18,6%, а профицит торгового баланса достиг 4,72 млрд долларов США. Освоение государственных инвестиций достигло 9,13% от годового плана, что на 2,16% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Индекс промышленного производства (IPP) за два месяца вырос на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страну посетило более 3 миллионов иностранных туристов, что на 68,7 % больше, чем в прошлом году. Общий объем прямых иностранных инвестиций в январе-феврале составил 4,3 миллиарда долларов США, что на 38,6 % больше, чем за тот же период прошлого года.
Социально-культурной деятельности уделялось должное внимание, а также обеспечивалось социальное благополучие. В феврале, во время празднования Нового года (Тэт), 17.700 тонн риса было предоставлено 693.000 нуждающимся, а подарки к празднику на сумму 2,74 триллиона донгов (111,13 миллиона долларов США) были вручены домохозяйствам льготной категории, а также 7,8 триллиона донгов нуждающимся по этому случаю.
Была обеспечена социально-политическая ситуация и ситуация в области обороны и безопасности, укреплены внешние связи и международная интеграция, что повысило позиции страны на мировой арене.
Завершая заседание, премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил, что в этом году правительство сосредоточит усилия на решительном выполнении поставленных задач и целей.
Премьер-министр издал семь директив, четыре депеши, а также 18 документов и планов, направленных на реализацию законов. В частности, премьер-министр утвердил план действий социально-экономического подкомитета, обслуживающего 14-й всевьетнамский съезд партии, сказал он.
Говоря о приоритетах на ближайшее время, лидер страны подчеркнул необходимость стимулирования роста наряду с поддержанием макроэкономической стабильности, сдерживанием инфляции, обеспечением основных экономических балансов, ускорением стратегических прорывов и реструктуризации экономики, а также повышением эффективности и конкурентоспособности национальной экономики.
Он подчеркнул необходимость активного и гибкого управления денежно-кредитной политикой при тесной и гармоничной координации с налогово-бюджетной политикой.
Министерства, отрасли и населенные пункты должны прилагать все усилия для увеличения доходов и сокращения расходов государственного бюджета, популяризировать использование электронных счетов-фактур и принимать меры по обеспечению электроэнергией, бензином и водой для ведения бизнеса и повседневной деятельности, потребовал он.
Премьер-министр подчеркнул необходимость обновления традиционных драйверов роста и продвижения мотивов инвестиций, экспорта и потребления, а также ускорения расширения новых мотивов роста, связанных с завершением строительства институтов, эксплуатацией ресурсов и развитием шести социально-экономических регионов, использования возможностей, связанных с изменением глобальных и региональных цепочек поставок, а также продвижения цифровой трансформации и зеленого перехода.
По его словам, наряду с ускорением роста ключевых отраслей, важно ускорить выделение государственного инвестиционного капитала, стремясь к 95-процентному показателю в этом году.
В частности, премьер-министр распорядился активизировать усилия по проведению административной реформы и устранению трудностей в производственной и деловой деятельности, а также оперативно выпускать документы, детализирующие законы и резолюции, утвержденные на шестой и пятой внеочередной сессиях НС.
По случаю 65-й годовщины основания Пограничных сил (3 марта 1959 г. - 2024 г.) премьер-министр Фам Минь Тьинь передал приветствия всем офицерам и солдатам сил в частности и Вьетнамской народной армии в целом.