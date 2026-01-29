На границе Лаокай состоялась церемония начала совместного патрулирования 2026 года

Иллюстративное фото: Совместное командование по патрулированию проводит встречу и обмен мнениями на линии разграничения государственной границы в районе международного пограничного перехода Лаокай, 25–26 августа 2025 года. Фото: nhandan.vn

28 января на линии разграничения государственной границы в районе международного пограничного перехода Лаокай – Хэкоу Совместное командование по патрулированию Пограничных войск провинции Лаокай (Вьетнам) и Совместное командование по патрулированию Отряда по управлению границей Хунхэ, Контрольно-пропускного пункта пограничной службы по въезду и выезду Хэкоу провинции Юньнань (Китай) провели церемонию начала совместного патрулирования 2026 года и развернули совместное патрулирование по обеспечению соблюдения законодательства на границе.



В 2025 году совместные командования обеих сторон глубоко усвоили руководящие указания вышестоящих органов, регулярно организовывали плановые и внеплановые совместные патрулирования на всём закреплённом участке границы; поддерживали и эффективно осуществляли деятельность по обеспечению национальной пограничной безопасности двух стран, поддержанию порядка и созданию благоприятных условий для пассажиров и жителей приграничных районов при пересечении границы, а также для импортно-экспортных операций через пограничные переходы - оперативно, удобно и точно.



Стороны организовали 12 этапов совместного патрулирования с участием по 1 200 офицеров и военнослужащих с каждой стороны; провели правовое просвещение почти для 10 000 жителей приграничных районов; вели борьбу с преступностью и контрабандой (2 дела/2 фигуранта, 5 связанных лиц; изъято 2 533,2 г золота пробой 99,95 % и 235,1 кг серебра).



Вьетнамская сторона передала Китаю 24 дела/61 гражданина КНР (незаконный въезд и проживание, нарушения законодательства Вьетнама и Китая). Китайская сторона передала Вьетнаму 114 дел/286 граждан Вьетнама (148 жители провинции Лаокай, 126 из других провинций) по фактам незаконного въезда и проживания. Кроме того, совместно с Отрядом по управлению границей Хунхэ успешно проведены учения «Красная река-3 - 2025».



Особо отмечено проведение провинциальных переговоров с Отрядом по управлению границей Хунхэ; 25-го раунда переговоров с Пограничными войсками района Мэнцзы; а также 19-го раунда переговоров между Пограничными войсками четырёх провинций Дьенбьен, Лайчау, Лаокай и Туенкуанг и Главным управлением пограничного контроля по въезду и выезду провинции Юньнань (Китай).



Развивая достигнутые результаты, в 2026 году стороны договорились продолжать регулярное совместное патрулирование на системной, содержательной и эффективной основе; усиливать внеплановые совместные патрулирования в период проведения крупных мероприятий Партии, государства и вооружённых сил двух стран. Одновременно стороны будут координировать постоянный контроль и надзор за всеми видами деятельности и событиями на границе и в пунктах пропуска, своевременно выявлять и пресекать правонарушения на границе и в пунктах пропуска между двумя странами.



Стороны своевременно информируют друг друга и обмениваются сведениями о деятельности трансграничных сетей и организаций с целью задержания, передачи и привлечения к ответственности в соответствии с законодательством каждой стороны; регулярно проводят правовую пропаганду среди жителей по обе стороны границы, побуждая их строго соблюдать руководящие принципы, политику и законодательство о государственной границе двух стран, тем самым внося вклад в формирование границы мира, дружбы, сотрудничества и развития.



Сразу после завершения церемонии начала совместного патрулирования силы двух сторон провели обмен офицерами связи и приступили к патрулированию на участке пограничного перехода, за который они несут ответственность.